Llargues llistes d’espera
Les al·lèrgies al pol·len disparen les consultes mèdiques aquesta primavera
Les pluges i la calor fan preveure una temporada dolenta per als al·lèrgics. L’augment d’afectats i l’escassetat d’experts incrementen els temps d’assistència, que actualment són d’un any en la sanitat pública i de dos mesos en la privada.
Sant Pau, que dona cobertura a uns 400.000 habitants, té només tres al·lergòlegs
Beatriz Pérez
La d’aquest any serà una mala primavera per als al·lèrgics. Les pluges hivernals i la previsió d’una primavera càlida incrementaran els nivells de pol·len, els àcars de la pols domèstica i la humitat ambiental. Les consultes dels centres mèdics ja ho estan notant. Els al·lergòlegs de la sanitat pública tenen una llista d’espera d’un any i en la sanitat privada les esperes són ja de dos mesos. "Estem veient un increment de pacients. Tenim ara mateix una llista d’espera que abans no teníem: dos mesos. L’any passat eren una o dues setmanes", assenyala a EL PERIÓDICO el doctor Alfons Malet, cap de la Unitat d’Al·lèrgia del Centre Mèdic Teknon. L’escassetat d’aquests especialistes, i el fet que les al·lèrgies van a més, disparen les llistes d’espera.
"I això no ha fet més que començar –adverteix Malet–. Cada any veiem que el pol·len del xiprer, que és el que primer provoca simptomatologia, pol·linitza a un nivell alt. Portem dues o tres setmanes amb un nivell quatre de pol·len del xiprer". Explica aquest al·lergòleg que també els plataners han començat a pol·linitzar a un nivell alt –"estan en un nivell dos, mitjà", precisa–. L’origen d’aquesta situació són les intenses pluges que ha viscut Catalunya en els últims mesos, cosa que farà que els arbres "floreixin més" i generin "més pol·len".
"Tant les males herbes, com la parietària, com les Mercurialis… Veig nivells de pol·len més alts que l’any passat", diu Malet. Les temperatures més càlides o primaverals seran "desfavorables" per a aquesta situació. "Igual com si hi ha dies de vent", precisa.
"Aquest any, amb la quantitat de pluja que hem tingut, tot està molt ben regat i sembla que serà una primavera important per als al·lèrgics, amb molta quantitat de pol·len a l’aire", adverteix també Jordina Belmonte, investigadora de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) i responsable de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC). El que podria canviar la situació, explica, és que "plogui molt durant les primeres hores del dia". "Si plou quan les flors estan obertes, el pol·len cau a terra i es perd. Això podria ser una bona notícia per als al·lèrgics", prossegueix.
No obstant, les pluges també poden ser una "mala notícia" per als al·lèrgics al pol·len de les gramínies i de les plantes herbàcies, ja que ràpidament les poden fer "germinar" i fer que creixin "més". "L’any passat va ser una primavera brutal, de molt pol·len a l’aire, malgrat que veníem d’una sequera molt forta de tres anys. Després va començar a ploure… I hi va haver pol·linitzacions molt fortes", recorda Belmonte.
Belmonte augura que "hi haurà molt pol·len a l’aire". Aconsella als pacients estar "ben diagnosticats" per un especialista i seguir les recomanacions. "Posar-se mascareta o ulleres en el moment en què ens afecta el pol·len en el nostre entorn. Estar informat a través de treballs com la nostra xarxa, on cada setmana informem de quines pòl·lens seran els més importants la setmana següent".
¿Què és pitjor per a l’al·lèrgia: la pluja o la calor? "No és senzill respondre, no hi ha una pauta", respon. "Quan fa més calor, pol·linitzen plantes que són més d’estiu. De tota manera, està tan canviat el temps… Està tan desordenat, que ja no segueix una pauta fixa com fa anys", avisa.
"Arribarem molt tard"
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona, que dona cobertura a uns 400.000 habitants, té només tres al·lergòlegs i, en aquests moments, una llista d’espera fins al desembre. "L’impacte de l’al·lèrgia primaveral serà molt gran. Aquest any, com sol passar tots els anys, el pacient amb al·lèrgia, ja sigui un acabat de diagnosticar o debutant, passarà una mala primavera. Anirà a les urgències o a l’atenció primària. Allà, quan veuen que és una persona que no es pot controlar o que necessita un estudi, el deriven a Al·lergologia. Nosaltres els veurem la primavera del 2027. Arribarem molt tard", diu l’al·lergòloga de Sant Pau Lorena Soto.
"Anem a pitjor cada any", sentencia. Sobretot des de la covid-19, la llista d’espera ha anat creixent any rere any. "A la pública hi ha un any d’espera", assegura. I això suposa un "pitjor control en la qualitat de vida" del pacient i "més pressió" en la primària i a les urgències hospitalàries. Tot per una malaltia que es pot controlar "des de l’inici".
"El problema de les Urgències o del metge de capçalera és que donen als pacients dosis de cortisona, quan aquests arriben amb brots aguts. Però nosaltres a Al·lergologia fem medicina preventiva: administrem una vacuna per tolerar millor els al·lergògens, evitar medicaments i els desplaçaments a urgències", diu la doctora Soto. "Totes aquestes teràpies estan endarrerides a causa de les llargues llistes d’espera". Com els seus col·legues, augura una primavera "intensa i prolongada" a causa de les pluges. "Això és molt bo per a la vegetació, però dolent per a l’al·lèrgic", explica aquesta al·lergòloga, que a més assenyala que hi ha un altre factor molt perjudicial per als al·lèrgics: la contaminació.
Com explica el director mèdic del centre d’al·lergologia Alergo Avanta, Antonio Valero, més de 10 milions d’espanyols tenen alguna al·lèrgia respiratòria, dels quals un 70% tenen al·lèrgia al pol·len. "Hi ha sis milions de persones que aquest any tindran molts símptomes molt intensos", avisa.
Segons ell, els que realment esperen a ser atesos són els que "debuten". "Els ja diagnosticats tenen el tractament i estan atesos". El doctor Valero explica que en els últims anys són sobretot els joves els que "debuten" amb una al·lèrgia respiratòria. "Veiem moltes persones que si abans eren al·lèrgiques a una cosa o dues, ara ho són a tres o quatre".
Així, cada vegada hi ha més persones amb al·lèrgies a "diversos pòl·lens". "Gent que comença amb al·lèrgia al febrer i acaba a l’estiu. Hi ha més problemes per controlar i optimitzar tractaments", certifica.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament