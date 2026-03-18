La manifestació de docents començarà a escalfar motors amb una marxa lenta de cotxes a Salt
Amb el lema 'llevem-nos aviat i fem-nos sentir', mestres i professors del municipi es dirigiran demà a les vuit del matí a la rotonda de sortida de l'AP-7, des d'on avançaran en marxa lenta per la C-65
Meritxell Comas
Els docents de Salt han convocat una marxa lenta de vehicles per començar a escalfar motors amb motiu de la vaga de demà, a la que hi estan cridats mestres i professors d'escoles, instituts i centres d'educació especial de les comarques gironines, a més d'educadores i educadors de llars d'infants de la Generalitat, docents d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'adults per exigir millores laborals i salarials al Departament d'Educació.
Amb el lema "llevem-nos aviat i fem-nos sentir", els docents que treballen al municipi es trobaran demà dijous a les vuit del matí al Viena de Salt "amb vechiles, cartells i ganes de fer-se sentir" i es desplaçaran fins a la rotonda de sortida de l'AP-7, des d'on avançaran en marxa lenta per la C-65 fins arribar a la rotonda del Decathlon.
A les nou del matí està previst que es desplacin cap als punts de trobada dels blocs (n'hi haurà dos, un sortirà des del barri de l'Avellaneda de Girona i l'altre des de Sarrià de Ter), que confluiran a la plaça Marquès de Camps a les dotze del migdia i es dirigiran junts fins a la delegació de la Generalitat.
Un mestre de Salt, Robert Pastor, assenyala que "els mestres i professors de Salt ens coneixem tots, compartim la mateixa realitat i hem de fer pinya perquè viure i treballar al municipi implica un compromís".
