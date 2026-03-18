Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de docents a la Catalunya centralProfessors dormen a Educació a ManresaCompravenda habitatgesBus Sallent a BarcelonaIA als BombersDates Clam Manresa
instagramlinkedin

La manifestació de docents començarà a escalfar motors amb una marxa lenta de cotxes a Salt

Amb el lema 'llevem-nos aviat i fem-nos sentir', mestres i professors del municipi es dirigiran demà a les vuit del matí a la rotonda de sortida de l'AP-7, des d'on avançaran en marxa lenta per la C-65

Les imatges de la vaga de docents a Salt, en la convocatòria de l'11 de febrer.

Les imatges de la vaga de docents a Salt, en la convocatòria de l'11 de febrer. / Laura Teixidor

Meritxell Comas

Salt

Els docents de Salt han convocat una marxa lenta de vehicles per començar a escalfar motors amb motiu de la vaga de demà, a la que hi estan cridats mestres i professors d'escoles, instituts i centres d'educació especial de les comarques gironines, a més d'educadores i educadors de llars d'infants de la Generalitat, docents d'escoles oficials d'idiomes i d'escoles d'adults per exigir millores laborals i salarials al Departament d'Educació.

Amb el lema "llevem-nos aviat i fem-nos sentir", els docents que treballen al municipi es trobaran demà dijous a les vuit del matí al Viena de Salt "amb vechiles, cartells i ganes de fer-se sentir" i es desplaçaran fins a la rotonda de sortida de l'AP-7, des d'on avançaran en marxa lenta per la C-65 fins arribar a la rotonda del Decathlon.

A les nou del matí està previst que es desplacin cap als punts de trobada dels blocs (n'hi haurà dos, un sortirà des del barri de l'Avellaneda de Girona i l'altre des de Sarrià de Ter), que confluiran a la plaça Marquès de Camps a les dotze del migdia i es dirigiran junts fins a la delegació de la Generalitat.

Un mestre de Salt, Robert Pastor, assenyala que "els mestres i professors de Salt ens coneixem tots, compartim la mateixa realitat i hem de fer pinya perquè viure i treballar al municipi implica un compromís".

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Usuaris del bus de Sallent a Barcelona se senten deixats per la nova proposta de servei

Usuaris del bus de Sallent a Barcelona se senten deixats per la nova proposta de servei

Castellolí adquireix un terreny per garantir aparcament públic i obrir opcions d'habitatge

Castellolí adquireix un terreny per garantir aparcament públic i obrir opcions d'habitatge

La Mediterrània tutela 19 projectes de nova creació

La Mediterrània tutela 19 projectes de nova creació

La Collada de Toses té el quart tram més perillós de la xarxa de carreteres de l'Estat

La Collada de Toses té el quart tram més perillós de la xarxa de carreteres de l’Estat

Junts portarà als tribunals Renfe i Adif per l'accident de Gelida si el Govern no ho fa abans del 18 de juny

Junts portarà als tribunals Renfe i Adif per l’accident de Gelida si el Govern no ho fa abans del 18 de juny

Junqueras dilueix l'IRPF com a línia vermella per als pressupostos i pacta més de 5.000 milions extra per a la Generalitat

Junqueras dilueix l’IRPF com a línia vermella per als pressupostos i pacta més de 5.000 milions extra per a la Generalitat

La manifestació docents a Manresa, en imatges

La manifestació docents a Manresa, en imatges
Tracking Pixel Contents