Previsions meteorològiques
Meteocat en alerta: el "bon temps" a Catalunya pot durar molt poc pels efectes de la borrasca Therese
L'ambient primaveral podria notar-se abans que comenci l'estació
Andrea Valenzuela García
Aquest inici de setmana ha estat estable i assolellat, però els canvis sobtats del clima són presents a partir d'aquest dimecres i recorden el temps típic de la primavera.
A més, un flux marítim de llevant està entrant a Catalunya i portarà un ambient fresc al Mediterrani.
Tot i que l'anticicló continua present, al territori català li arriben els efectes indirectes de dues configuracions atmosfèriques properes. Una d'elles és la borrasca Samuel, que va portar algunes ventades al nord de Catalunya, tot i que ja no l'afecta perquè s'està allunyant i ara se situa entre Sicília i Líbia.
Però la borrasca Therese, establerta actualment a l'Atlàntic, pot fer que girin vents de llevant que acabin arribant a Catalunya.
Previsió meteorològica per a aquest dimecres
Aquest dimecres, Catalunya ha clarejat amb núvols baixos al litoral, que tornaran en les últimes hores.
Al llarg de la tarda són probables alguns plugims en punts del quadrant nord-est del territori, podent estendre's al terç nord, i a la nit podria arribar al litoral i prelitoral.
Les temperatures mínimes seran similars a les dels dies anteriors i les màximes descendiran lleugerament, sobretot al nord-est. A Lleida, les màximes poden arribar als 22ºC, a Barcelona rondaran els 17ºC i a Girona i Tarragona el termòmetre pot arribar als 18ºC.
Vent i avisos del Meteocat
Durant tot el dia, i a tota Catalunya, el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que pot haver-hi algunes ratxes fortes al nord-oest.
Tanmateix, el Meteocat ha activat avisos per situació meteorològica perillosa a l'Empordà per mal estat de la mar, amb onades que poden arribar fins als 2,5 metres.
Dijous a Catalunya
De cara a dijous, el cel estarà més cobert, amb alguns intervals de sol a la depressió Central durant el matí.
Les probabilitats de precipitacions són molt elevades al quadrant nord-est i al terç nord de Catalunya. També és probable que arribin a la meitat est i al litoral i prelitoral, tot i que en general seran febles.
Els termòmetres aniran en descens moderat, a excepció del Pirineu, on baixaran notablement, amb possibles gelades febles, i al litoral, on la baixada serà més subtil.
Divendres sense pluges
Divendres s'espera un dia tranquil, no es preveuen precipitacions en cap punt del territori català i el cel serà poc ennuvolat o fins i tot serè.
Així mateix, les temperatures màximes poden tornar a augmentar lleugerament, però les mínimes descendiran de manera subtil. Les gelades febles continuaran presents al Pirineu.
El vent serà fluix i de direcció variable, predominant el component est a la tarda, segons la previsió meteorològica de l'Aemet.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres