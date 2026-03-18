Parietàries, xiprers, plàtans i gramínies
Els pòl·lens d’aquestes quatre plantes, freqüents a les ciutats mediterrànies, són els principals causants de rinitis, conjuntivitis, asma i dermatitis a l’àrea de Barcelona, tot i que també es poden citar el freixe, les crucíferes, el plantatge, el pollancre, el salze i l’olivera.
Beatriz Pérez
Els principals pòl·lens al·lèrgics a la ciutat de Barcelona són els de la parietària (una planta herbàcia molt comuna a l’entorn urbà), els xiprers (típic a l’hivern i primavera), el plàtan d’ombra (molt comú a zones com l’Eixample i amb molt de pol·len a la primavera) i les gramínies (herbes que produeixen bastanta al·lèrgia a la primavera i l’estiu), tal com es pot veure a la Xarxa Aerobiològica de Catalunya.
Tot i que varien cada any, els pronòstics actuals indiquen que aquesta primavera (entre març i maig) destacaran el xiprer i el plàtan d’ombra com a pol·len dominant primerenc, seguits per gramínies i parietàries. A més, a finals de primavera o inicis de l’estiu, solen predominar les gramínies, i també pot aparèixer pol·len d’olivera i altres pòl·lens de males herbes. Segons la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, hi ha altres pòl·lens presents a Barcelona, com el vern, l’avellana, el freixe, el plantatge, el mercurial, el pollancre, el salze i l’olivera.
Les al·lèrgies al pol·len són reaccions del sistema immunològic que passen quan el cos identifica erròniament el pol·len de certes plantes com una amenaça. Aquesta resposta provoca l’alliberament d’histamina i altres substàncies que poden desencadenar una sèrie de símptomes. Les al·lèrgies estacionals o rinitis al·lèrgica són les més comunes associades amb els pòl·lens. Però n’hi ha d’altres, com la conjuntivitis al·lèrgica, l’asma al·lèrgica o la dermatitis.
La rinitis al·lèrgica afecta la via respiratòria superior. Els símptomes inclouen esternuts freqüents, congestió nasal, picor al nas, el coll o els ulls, secreció nasal i ulls vermells, plorosos i amb picor. Els pòl·lens que la causen són les gramínies, la parietària i els xiprers.
Per la seva banda, la conjuntivitis al·lèrgica és una inflamació de la còrnia i la conjuntiva dels ulls causada per l’exposició al pol·len. Els seus símptomes inclouen ulls vermells i irritats, llagrimeig excessiu, sensibilitat a la llum i sensació de sorra o picor als ulls. La causen el pol·len dels plataners, verns o oliveres.
A més, el pol·len també pot desencadenar crisis asmàtiques en persones sensibles. L’asma al·lèrgica afecta les vies respiratòries inferiors i pot ser més greu que la rinitis. La dificultat per respirar, les sibilàncies, la tos persistent o la sensació d’opressió al pit estan entre els seus símptomes. Xiprers i gramínies són els principals responsables dels brots asmàtics durant la temporada de pol·linització. També la parietària.
Finalment, en casos estranys, algunes persones poden experimentar dermatitis al·lèrgica o irritacions a la pell com a resposta al contacte amb pòl·lens, que inclou enrogiment de la pell, picor i inflor, èczema o granellada. Els pòl·lens comuns que la causen són la parietària i les gramínies.
