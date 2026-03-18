Detenen un agent de la Policia Local de la Jonquera per trencar una ordre d’allunyament i conduir begut

Els Mossos d'Esquadra l'han arrestat i l'ajuntament li ha obert un expedient disciplinari i se li ha prohibit entrar a comissaria

Dos cotxes de la Policia Local de la Jonquera aparcats davant de l'ajuntament / Policia Local de la Jonquera

Eva Batlle

Llançà

Un agent de la Policia Local de la Jonquera ha estat detingut per un presumpte delicte de trencament d’una ordre d'allunyament i denunciat penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol.

Tot es va desencadenar cap a les cinc de la tarda, segons ha pogut saber Diari de Girona, quan una dona va alertar el 112 perquè l’home hauria vulnerat una ordre de protecció vigent que li prohibia apropar-se al nucli familiar en relació amb la filla. Arran de l’avís, es van activar els Mossos d’Esquadra, que van confirmar els fets amb la víctima. La dona els va informar que l’home havia marxat amb cotxe i els agents van iniciar-ne la recerca..

Quan el van localitzar a l'avinguda d'Europa, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Figueres es van trobar que la Policia Local de Llançà l’havia aturat, en veure que estava ebri, els agents locals li van practicar la prova d’alcoholèmia. En aquest test, l’home va donar una taxa d’alcoholèmia de caràcter penal, és a dir, superior als 0,60 mg/l d’aire expirat, quan el màxim permès és de 0,25 mg/l.

Finalment, els Mossos d’Esquadra el van detenir per un presumpte delicte de trencament de l’ordre de protecció vigent i també, segons asseguren, el va denunciar penalment per conduir ebri, segons confirmen des del cos policial, que ha instruït totes les diligències. L’arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores.

Procediment disciplinari

Des de l’Ajuntament de la Jonquera han activat el corresponent procediment disciplinari per esclarir els fets tan bon punt n’han tingut coneixement. Fonts policials assenyalen, en tot cas, que l’agent haurà de respondre davant de les autoritats penals i administratives i remarquen que es respecta el principi de presumpció d’innocència. D'altra banda, com a primera mesura cautelar, se li ha prohibit l'entrada a la comissaria de la Policia Local de la Jonquera.

L’agent, que és funcionari de carrera i té 54 anys, feia uns mesos que estava adscrit a tasques a l’Ajuntament de la Jonquera, fora del servei operatiu de carrer de la Policia Local de la Jonquera. En aquest sentit, fonts policials han remarcat que no duia arma reglamentària i que desenvolupava funcions de caràcter no operatiu.

El cas continua ara en mans de les autoritats judicials i policials, mentre l’Ajuntament de la Jonquera manté oberta la via disciplinària interna.

