La protesta de docents atura el centre de Manresa: "És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més"
La jornada ha començat amb un tall a la C-55, que ha provocat retencions de fins a 5 quilòmetres en ambdós sentits
Amb matalassos a terra i amb sacs de dormir: els docents passen la nit a la seu d’Educació com a acte de protesta
Jordi Morros
La jornada de protesta que protagonitzen aquest dimecres els docents de la Catalunya central han trasbalsat Manresa. Des de primera hora del matí han protagonitzat talls de carrers i carreteres que culminaran aquest migdia amb una manifestació pel centre de la ciutat.
La jornada de vaga ha començat amb una concentració davant la seu de Serveis Territorials de la carretera de Vic i, posteriorment, han tingut llocs talls a la C-55, als accessos de la capital del Bages. Eren més d'un centenar de professors que, posteriorment, han desfilat per la Pujada Roja i han recorregut diversos carrers fins a arribar a l'institut de Cal Gravat. D'aquí s'han adreçat a la carretera del Pont fins a l'escola Ítaca i han continuat cap a la del Pare Algué.
Els manifestants s'han aturat davant el bloc 9 del carrer Joc de la Pilota on era previst un desnonament que s'havia aturat. Pablo Ruíz, un dels organitzadors d'aquesta manifestació, explica que han triat parar aquí per "visibilitzar els desnonaments que s'està realitzant a l'alumnat molts cops sense alternativa". D'aquí s'han adreçat cap a la carretera de Cardona ja en direcció al Congost, d'on sortirà la manifestació unitària dels docents de la Catalunya central a 2/4 d'1 del migdia.
Pablo és professor de secundària, delegat sindical de docents pel dret a l'habitatge i de CGT ensenyament. Explica que la manifestació realment va iniciar ahir a la tarda i al vespre quan van decidir passar la nit als Serveis Territorials de la Catalunya Central. Afirma que el motiu de la protesta rau en el fet que el Departament d'Ensenyament no va atendre les seves reivindicacions. Diu que eren "tan bàsiques com demanar com pensaven resoldre els urgents problemes de l'escola pública" amb els "insuficients recursos" que es van destinar amb l'acord que es va signar el nou de març.
Una de les docents que ha participat en les manifestacions és Mome García, de l'escola Juncadella. Ella explica que la pujada del sou, tot i ser una de les seves reclamacions, no és la més important. El que demanen és "que hi hagi menys ràtios a les escoles". Argumenta que cada vegada hi ha més alumnes amb molta diversitat que "un sol professor no pot atendre". També demana menys burocràcia, tret que cada vegada els demanen més papers i tenen "menys atenció a l'alumnat".
Per altra banda, Joan Cots, un professor que s'ha desplaçat des de l'escola Alexandre Riquer, a Calaf, posa el focus en "l'infrafinançament" dels docents de Catalunya envers les altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol. També en comparació amb altres feines del mateix territori, remarca que "és vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més" que el professorat català. Reclama també que l'única manera de negociar del Departament sembla ser "enviar la BRIMO i fer càrregues policials" contra els manifestants "com les que hi va haver dilluns".
