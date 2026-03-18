Medi ambient

Quasi la meitat de les fonts d’Osona i el Lluçanès estan contaminades

Una membre del Grup de Defensa del Ter mostra les anàlisis realitzades. / Laura Busquets / ACN

Guillem Costa

Barcelona

La contaminació estructural dels aqüífers, enquistada des de fa anys a la Catalunya central, va empitjorar respecte a l’any anterior, malgrat les pluges abundants dels últims mesos, que van servir per incrementar els cabals de rius i rierols. Segons el balanç detallat que fa cada any el Grup de Defensa del Ter (GDT), un 44% de les fonts analitzades a Osona i el Lluçanès superen el límit de 50 mg/l de nitrats establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). No es consideren aptes per al consum.

Són dades que es repeteixen any rere any en cada anàlisi de la plataforma. La tendència indica que el problema persisteix i s’accentua: la mitjana de nitrats a les fonts contaminades va passar de 131,9 mg/l el 2021 a 144,6 mg/l el 2026. "L’increment demostra que els aqüífers estan cada vegada més degradats", detalla Dolors Catalán, membre de l’entitat.

En total, s’han mostrejat 172 fonts de 54 municipis. De totes aquestes, un 40% estaven contaminades el 2024, un percentatge inferior al 44% del 2025. En l’únic aspecte que sí que hi ha un canvi positiu és en la quantitat d’aigua. En els últims anys, gairebé la meitat havien deixat de brollar. Però aquesta vegada, només s’han detectat nou fonts seques.

