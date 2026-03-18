Medi ambient
Quasi la meitat de les fonts d’Osona i el Lluçanès estan contaminades
Guillem Costa
La contaminació estructural dels aqüífers, enquistada des de fa anys a la Catalunya central, va empitjorar respecte a l’any anterior, malgrat les pluges abundants dels últims mesos, que van servir per incrementar els cabals de rius i rierols. Segons el balanç detallat que fa cada any el Grup de Defensa del Ter (GDT), un 44% de les fonts analitzades a Osona i el Lluçanès superen el límit de 50 mg/l de nitrats establert per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). No es consideren aptes per al consum.
Són dades que es repeteixen any rere any en cada anàlisi de la plataforma. La tendència indica que el problema persisteix i s’accentua: la mitjana de nitrats a les fonts contaminades va passar de 131,9 mg/l el 2021 a 144,6 mg/l el 2026. "L’increment demostra que els aqüífers estan cada vegada més degradats", detalla Dolors Catalán, membre de l’entitat.
En total, s’han mostrejat 172 fonts de 54 municipis. De totes aquestes, un 40% estaven contaminades el 2024, un percentatge inferior al 44% del 2025. En l’únic aspecte que sí que hi ha un canvi positiu és en la quantitat d’aigua. En els últims anys, gairebé la meitat havien deixat de brollar. Però aquesta vegada, només s’han detectat nou fonts seques.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament