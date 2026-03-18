Reforç del subsòl
La Ronda Litoral estarà dos mesos en obres per unes filtracions d’aigua
L’actuació extraordinària, per a la qual no hi ha data d’inici de treballs, està destinada a reparar lesions "superficials" detectades als fonaments de la zona del Moll de la Fusta.
Gisela Macedo
La Ronda Litoral suporta diàriament el pas d’uns 87.000 vehicles. I sota l’intens trànsit, el terreny que sosté la via presenta unes deficiències que podrien afectar la seva estabilitat. Els fonaments de la B-10, al seu pas pel Moll de la Fusta, registren problemes a causa de filtracions d’aigua constants. Segons informes tècnics consultats per aquest diari, les lesions detectades per ara són "superficials", tot i que "no es descarten més danys estructurals en profunditat". Davant aquesta situació, i per reforçar el subsol, aquest tram de la via se sotmetrà a dos mesos d’obres.
Aquesta infraestructura va començar a prendre forma a principis dels anys 80, i la seva construcció es va accelerar amb els preparatius dels Jocs Olímpics el 1992, en paral·lel a la gran transformació del front marítim. Però aquesta mateixa proximitat amb el mar, la que dona nom a la Ronda, també té un preu: la pressió de l’aigua va degradant el terreny i, amb el pas dels anys i la pressió del trànsit, la seva resistència va disminuint i el material passa a ser més tou i deforme. De fet, l’informe tècnic municipal indica que el material del subsol pot arribar a convertir-se en "pseudolíquid o viscós" sota el pas continu de vehicles, i assenyala "importants deficiències comprovades de capacitat de càrrega" del paviment.
Els defectes s’han detectat en set punts a la zona de la junta que uneix el túnel de Colom i el túnel del Moll de la Fusta, que es van construir en moments diferents: el primer, entre el 1989 i el 1990, i el segon, el 1991. L’informe alerta que en el punt quilomètric 10.838, el sòl "presenta una compacitat molt fluixa, capacitat deficient i estabilitat no garantida", que podria comprometre la seguretat de la via.
Segons el document, aquestes patologies podrien ser conseqüència de "vicis ocults de la construcció original" preolímpica, combinats amb la resposta insuficient del terreny davant el pes del trànsit.
Injectar ciment
Per reforçar aquest tram es duran a terme unes obres extraordinàries que consistiran a posar injeccions de ciment sota la llosa, per a així omplir buits i millorar la capacitat de resistència de l’estructura. Igualment, i tot i que per ara només s’actuarà sobre aquest tram al costat del Port Vell, els informes afirmen que és "previsible que en el futur apareguin noves lesions, en altres localitzacions, de característiques similars" a la B-10. Però també admeten que posar potes enlaire tota la Ronda Litoral per resoldre el problema d’arrel no seria viable, així que els tècnics proposen anar fent actuacions quirúrgiques quan sigui necessari, com en aquest cas.
L’Ajuntament ja ha tret a licitació les obres, a través de Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA). Els treballs compten amb un pressupost inicial de 690.000 euros i el termini d’execució previst és de dos mesos. Les empreses interessades van poder presentar les seves ofertes fins ahir.
Les fonts municipals consultades indiquen que, ara per ara, no hi ha data concreta per a l’inici dels treballs ni detalls sobre com afectarà el trànsit. Primer s’adjudicaran les obres i, després, es definirà com i quan es duran a terme. Normalment, aquest tipus d’intervencions es realitzen en horari nocturn i/o en vacances per minimitzar les molèsties en la circulació, tot i que en aquest cas encara no s’ha confirmat si se seguirà aquest mateix criteri.
La Ronda Litoral ja supera els 30 anys de vida i cada dia suporta un volum de trànsit intens. De fet, es podria dir que funciona pràcticament al límit de la seva capacitat, amb embussos que ja formen part del seu ADN. Amb aquests treballs es pretén allargar la vida d’aquesta infraestructura preolímpica i garantir la seguretat.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament