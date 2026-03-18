Espectaculars imatges de la Sagrada Família emergint sobre un mar de núvols a Barcelona

Barcelona s'ha despertat aquest dimecres amb una imatge poc habitual i de gran bellesa: la Sagrada Família sobresortint entre un dens mar de núvols baixos que cobria bona part de la ciutat. Les fotografies, captades pel meteoròleg Alfons Puertas des de l'Observatori Fabra, mostren el temple com si flotés sobre un mar blanc.

A primera hora del matí, des de Collserola s'ha pogut contemplar com els estrats baixos (núvols típics de situacions d'estabilitat atmosfèrica) s'estenien pel pla de la capital catalana, cobrint carrers i edificis. Aquest fenomen, conegut com a "mar de núvols", es produeix quan una capa d'aire fred i humit queda atrapada a prop del sòl, mentre que en nivells superiors l'aire és més càlid. Aquesta inversió tèrmica afavoreix la formació de núvols baixos que romanen estancats, especialment en zones costaneres com Barcelona, i és la que ha deixat aquesta espectacular vista.

La imatge de la Sagrada Família arriba, a més, poc després que el temple hagi assolit la seva altura màxima amb la culminació de la Torre de Jesús, la més alta de totes, coronada per una gran creu tridimensional. Precisament aquesta creu és la que aquest dimecres ha acaparat el protagonisme, emergint entre els núvols en una escena digna de postal del que ja és l'església més alta del món.

Moció de Junts per Manresa perquè l'Ajuntament reclami el traspàs de la titularitat dels 260 pisos de la Sareb

La Collada de Toses té el quart tram més perillós de la xarxa de carreteres de l’estat

