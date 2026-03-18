Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
Jaime Nadal expressa la seva “desesperació” per les traves administratives i judicials per poder desnonar la dona que viu a l’apartament des del 2019 i que només va pagar els tres primers mesos de renda
Iñaki Moure
Jaime Nadal fa més de sis anys que batalla amb l’administració pública i amb el sistema judicial per aconseguir recuperar un pis de la seva propietat a Llucmajor, on viu des del 2019 una inquilina que, segons explica, només va pagar els tres primers mesos. La dona, durant aquest temps, s’ha emparat en el reial decret llei estatal que protegeix els llogaters en situació de vulnerabilitat per no ser desnonats. Nadal calcula en 50.600 euros la renda que ha deixat de percebre durant aquests anys.
“Arriba un moment en què et sents desemparat”, declara a aquest diari l’afectat, que assegura que, en aquests més de sis anys de lluita, sempre ha confiat que la justícia acabi prevalent, per molt difícil que li ho posin. “Jo no crec en empreses com Desokupa. Tenim un sistema judicial i jo hi crec”, subratlla.
L’apartament, ubicat al carrer Santa Margalida, a la urbanització sa Torre, el va comprar la seva mare l’any 2003. El va començar a llogar per tenir uns ingressos amb què afrontar la seva jubilació, explica l’afectat. L’any 2019, a través d’una immobiliària, va arrendar l’apartament, situat en un complex amb piscina, a una dona, amb el seu marit i la seva filla. Abans d’entrar-hi a viure, aquesta dona es va divorciar, i al cap de tres mesos va deixar de pagar, segons el relat de Jaime Nadal.
Principis del 2021
Aquí va començar un llarg periple judicial, en què, fins ara, ha trobat poques respostes, segons lamenta. A principis del 2021, una sentència va donar la raó al propietari i es va ordenar el desnonament. Tanmateix, la inquilina va al·legar aleshores, amb un informe acreditatiu dels serveis socials municipals, la seva vulnerabilitat econòmica per poder acollir-se a la normativa que suspenia els desnonaments en el context de la pandèmia.
“A partir d’aquí comença la història de no acabar mai. Hem presentat escrits al jutjat. Em vaig reunir amb la batllessa de Llucmajor. Vaig recórrer al Defensor del Poble. I res. No és només els diners que hem perdut, també és la impotència que un sent”, manifesta Nadal, que assegura no entendre com en més de sis anys no s’ha revisat aquest informe municipal de Serveis Socials sobre la situació econòmica de la inquilina.
El propietari del pis explica que, a les seves xarxes socials, aquesta dona ha publicat fotos dels seus viatges a destinacions com Dubai, Formentera o l’Uruguai, fet que, segons la seva opinió, no es correspon amb una situació de vulnerabilitat. També expressa la seva sorpresa pel fet que, recentment, l’ocupant del seu pis li hagi exigit una reparació per l’avaria d’un termo, quan fa anys que no paga el lloguer.
A principis d’aquest any, en decaure temporalment el reial decret llei que suspenia determinats desnonaments, Nadal va tornar a presentar un escrit davant el jutjat de primera instància número 5 de Palma perquè es revisés la suposada situació de vulnerabilitat econòmica de la inquilina.
Fa dos mesos, la seva mare va morir. Nadal explica que ella no va poder veure la recuperació del pis, però ell confia que al final es faci justícia.
Plataforma d’Afectats per l’Ocupació
En referència a aquest cas, el portaveu de la Plataforma d’Afectats per l’Ocupació, Ricardo Bravo, lamenta que “tant l’okupació com la inquiokupació estan legitimades pel reial decret antidesnonaments”.
“Aquesta situació que viuen Jaime i la seva dona es deu al fet que des del 2020 es continua aprovant aquest decret. Afortunadament, ara hi ha un interval en què aquest decret ha decaigut, i ha estat gràcies a l’acció de Junts, Partit Popular i Vox, que s’han posat del nostre costat, perquè veuen que provoca destrosses a famílies treballadores”, argumenta.
Bravo critica que el Govern central està preparant un nou text per portar-lo al Consell de Ministres i així prorrogar la moratòria antidesnonaments durant un any més. “Aquesta situació és totalment insostenible, perquè el que fa és obviar la responsabilitat que té el Govern envers les famílies vulnerables”, adverteix.
En aquesta línia, sosté que aquest tipus de mesures “estan enfonsant el mercat del lloguer” per la “por” dels propietaris a treure el seu habitatge al mercat. “Per la inseguretat jurídica que crea aquest decret, es redueix l’oferta i apugen els preus”, esgrimeix.
