Activitat en el punt de mira
Més de 300 escoles podrien deixar de fer colònies com a mesura de pressió de la protesta docent
L’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) demana la integració formal de les colònies escolars en el sistema educatiu davant l’amenaça de suspensió i compensacions "justes" per als docents
El Periódico
L’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC), l’Associació d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura (Acellec) i la Confederació del Tercer Sector han reivindicat el valor de les colònies escolars i han sol·licitat la seva integració formal en el sistema educatiu. Les tres organitzacions han advertit que no fer-ho comporta polèmiques "que no tenen sentit des del punt de vista pedagògic". Així, han defensat en un comunicat que anar de colònies no ha de ser un greuge ni un perjudici per als docents, al mateix temps que atendre les reivindicacions dels docents "no ha de ser una amenaça per a la continuïtat de les colònies". En aquest sentit, han demanat que els docents tinguin compensacions laborals "suficients i justes". Aquestes consideracions arriben en un moment en què més de 300 centres escolars s’han adherit a un manifest per deixar de fer colònies escolars el pròxim curs si no es milloren les seves condicions laborals.
L’ACCAC, Acellec i la Confederació han expressat el seu "suport explícit" a les reivindicacions generals dels docents, que consideren que posen de manifest "la necessitat de donar un nou i significatiu impuls a les condicions de treball amb què es desplega aquest servei essencial". També han confiat que es pugui arribar a un acord "equilibrat" entre les parts, que sigui suficient per als docents i assumible per al Govern.
Concepció àmplia de l’educació
Tanmateix, han reivindicat que es valori una concepció àmplia de l’educació, que tingui en compte també els aprenentatges no formals o complementaris. En aquest sentit, han sol·licitat que es tinguin en compte serveis complementaris com el temps de migdia, les activitats extraescolars, la relació amb l’entorn comunitari, les sortides educatives i les colònies escolars.
Per això, han demanat que les millores que es puguin aconseguir afectin el conjunt de la comunitat educativa "de manera equilibrada" i no suposin l’avenç en un àmbit i el retrocés en altres.
La importància de les colònies escolars
Les tres organitzacions han destacat explícitament la importància de les colònies escolars, coincidint amb les iniciatives per deixar de realitzar-les a partir del pròxim curs si no hi ha una millora de les condicions laborals dels docents. Precisament, han considerat que el moment actual de reivindicació és idoni per avançar cap a la seva integració formal en el sistema educatiu, amb garanties per a tots els actors implicats. I és que veuen "amb preocupació" que aquest recurs s’està desaprofitant precisament amb els col·lectius que més el necessiten. Per exemple, han assenyalat que sovint l’alumnat nouvingut queda exclòs de les activitats de lleure i, especialment, de les colònies, per motius econòmics o per desconeixement cultural del model. Han afegit que, en alguns casos, aquesta exclusió també afecta l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
Les organitzacions han reivindicat que les colònies ofereixen oportunitats d’aprenentatge i convivència que a l’aula són difícils de generar, "sent vitals per a la immersió lingüística i la construcció del sentiment de pertinença".
Beques suficients
Davant d’aquestes situacions, han demanat avançar cap a la plena integració de les colònies en el sistema educatiu amb un sistema de beques suficient perquè cap infant quedi exclòs. A més, han reclamat "compensacions laborals suficients i justes" per als docents, evitant que es converteixin en una sobrecàrrega afegida.
"No abordar la integració formal de les colònies en el sistema educatiu posa en risc la continuïtat d’un model que aporta cohesió social i aprenentatge significatiu", han manifestat. Finalment, s’han ofert a treballar conjuntament en una estratègia de país que acompanyi els avenços en les reivindicacions dels docents i que preservi al mateix temps les colònies com un servei valuós per als infants i joves.
