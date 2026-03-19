Urbanisme
Barcelona reactiva la reforma de la part baixa del Paral·lel
Jordi Ribalaygue
Fa més d’una dècada que la reforma integral que Barcelona va projectar durant l’alcaldia de Xavier Trias per recompondre l’avinguda del Paral·lel entre la plaça Espanya i els voltants de la zona portuària va quedar en suspens. Després d’executar-se el tram entre el carrer Lleida i la ronda Sant Pau, el govern d’Ada Colau va frenar els projectes de remodelació en els extrems del Paral·lel per mirar de consensuar-los amb el teixit veïnal. El propòsit va quedar encallat i l’executiu de Jaume Collboni promet ara desencallar la rehabilitació pendent a la banda sud de la via, entre la ronda Sant Pau i Drassanes, per completar altres obres ja previstes i en marxa a l’artèria que, per antonomàsia, la ciutat identifica amb els teatres de varietats i els espectacles.
Es podrà reparar en les obres que s’emprenguin en un cap i un altre del Paral·lel en els pròxims anys. En l’extrem superior, l’ajuntament ja va anunciar una operació amb marge fins al 2035 per moderar el tràfic a la plaça d’Espanya, fent que l’anell amb la font central sigui accessible al públic, i refer els pavellons de la Fira, incloent-hi la construcció de mig miler de pisos de protecció oficial de lloguer i equipaments com un ambulatori, que s’auguren per més enllà del 2029. Al seu torn, l’executiu local es proposa reprendre la reforma de la part baixa del Paral·lel que va quedar paralitzada fa una dècada.
Entre el Raval i el Poble-sec
Així ho plasma en una mesura de govern presentada aquest dimecres, a dur a terme entre aquest 2026 i 2028. En tot cas, queda per precisar quan s’acabaran de renovar 700 metres d’avinguda que comparteixen els barris del Raval i el Poble-sec. El calendari inclòs en el programa municipal assenyala que la rehabilitació de la franja meridional del Paral·lel es posposa per al 2028, just quan finalitzarà el reimpuls que el govern es compromet a donar a la via per rellançar-la com a aparador de grans esdeveniments públics.
