Seguretat viària a Catalunya
La C-32 estrena entre Castelldefels i El Vendrell una tecnologia per reduir un 20% el temps de resposta davant d’una emergència
La digitalització i la connectivitat 5G de l’autopista permeten coordinar el trànsit en temps real per agilitzar l’arribada d’ambulàncies
Germán González
L’autopista C-32 en el tram entre Castelldefels i El Vendrell ha estrenat una nova tecnologia que permet reduir el temps de resposta dels vehicles d’emergència, com ambulàncies, davant d’un accident. A partir de la digitalització de la carretera amb connectivitat 5G d’alta precisió s’ha creat un "bessó digital" (Digital Twin) que permet que la infraestructura detecti automàticament l’aproximació d’una ambulància i coordini el trànsit en temps real per obrir-li pas de manera segura.
D’aquesta manera, el temps de resposta es redueix en un 20%, ja que, en cas d’accident, el bessó digital monitora l’autopista integrant dades de sensors de carretera i informació V2X (comunicació entre vehicle i infraestructura) sota xarxes 5G i ITS-G5. L’anàlisi de dades permet al sistema seleccionar l’estratègia òptima per obrir pas al vehicle d’emergència, fet que incrementa les probabilitats de supervivència de les víctimes.
En detectar-lo, el sistema genera recomanacions automàtiques de distància de seguretat i maniobres que es transmeten en temps real a les persones usuàries de la via. Per obtenir aquesta informació s’han instal·lat una vintena d’antenes, algunes amb 5G, així com 12 càmeres que monitoren la C-32. La detecció precoç de l’accident permet al sistema activar un protocol que informa els conductors a través de diversos canals: la unitat de bord (OBU) del vehicle, que actualment no tots els cotxes tenen, els panells informatius i l’aplicació mòbil AWAI d’Autopistes, que es pot descarregar.
El sistema ha estat presentat aquest dijous pel centre de recerca i2CAT i Autopistes, filial d’Abertis a Espanya, a la mateixa autopista C-32. La demostració ha estat seguida en directe pel secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort Pugibet; pel subdirector de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents de la Generalitat, Ferran Camps; pel director d’i2CAT, Sergi Figuerola; i pel director de Tecnologia i Innovació d’Autopistes, Àngel Codina.
Aquest sistema s’emmarca en el projecte de recerca DIMOS 5G, que té com a objectiu millorar la seguretat ciutadana a partir d’una gestió més predictiva i eficient de la mobilitat. Un dels grans reptes del projecte és garantir la connectivitat en entorns de visibilitat i cobertura reduïda, com els túnels. El sistema processa dades en brut de càmeres i sensors instal·lats a la via amb una latència mínima, permetent que el centre de gestió (A-TMC) validi i implementi maniobres que garanteixin el trajecte més ràpid possible per al vehicle d’emergència.
Referent de la transformació digital
El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, ha destacat que el projecte és una aposta per "la transformació digital aplicada a la mobilitat" i que permet "avançar cap a un model de carreteres intel·ligents, on la tecnologia no només ens fa més eficients i sostenibles, sinó que actua directament per salvar vides i garantir una societat més segura".
Per la seva banda, el director d’i2CAT, Sergi Figuerola, ha assenyalat que han pogut aplicar "recerca d’avantguarda" en "un entorn real i crític com és la C-32", per la qual cosa gràcies a l’"ús de bessons digitals i xarxes 5G, transformem la infraestructura en un element actiu capaç de protegir les persones". A més, ha afegit que "aquest projecte reafirma el nostre compromís amb una mobilitat intel·ligent, connectada i segura, posant el potencial de la tecnologia al servei de la societat".
En el mateix sentit, el director de Tecnologia i Innovació d’Autopistes, Àngel Codina, ha remarcat que el "bessó digital a la C-32 confirma que la mobilitat intel·ligent no és només futur, sinó realitat: permet detectar emergències en temps real i obrir pas a vehicles d’assistència, salvant vides i millorant l’experiència de les persones usuàries".
Projectes de millora de la seguretat viària
El sistema presentat forma part del projecte DIMOS 5G, que és finançat amb fons europeus NextGenerationEU, destinat a millorar la seguretat i la mobilitat amb la comunicació vehicular intel·ligent, la sensorització de l’entorn i l’ús de bessons digitals.
Fa uns mesos, dins del mateix projecte DIMOS, i2CAT i Autopistes van aconseguir validar a la mateixa C-32 un altre sistema de control que, gràcies al monitoratge en temps real de l’estat del trànsit a l’autopista amb l’anàlisi de dades rebudes, permetia gestionar la circulació i prevenir possibles incidents. Els investigadors van demostrar l’eficàcia del bessó digital per prevenir accidents associats amb un embús simulat. La prova va demostrar també una reducció d’emissions de gasos contaminants, en estabilitzar el flux de vehicles.
El centre de recerca i2CAT i Autopistes han signat un acord de col·laboració per continuar amb la recerca i la innovació dins de la mobilitat gràcies a la connectivitat de la tecnologia d’última generació i les seves aplicacions específiques dins de les autopistes.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món