Temps
La primavera a Catalunya arribarà amb fred: la predicció del Meteocat
La calor i l’estabilitat climàtica continuen sense estar presents
Andrea Valenzuela García
Tot i que la primavera comença aquest divendres, ara mateix no s’espera que porti un ambient més agradable o suau. El fred i les pluges encara no marxen, i l’inici de l’estació es presenta molt inestable, com és habitual en aquesta època.
Tanmateix, la borrasca Therese no és la causant del mal temps a Catalunya, ja que es troba estancada a l’oest de la Península Ibèrica i afecta sobretot les illes Canàries. Per la seva banda, la massa d’aire que afecta el territori català prové del centre d’Europa.
Previsió meteorològica per a aquest dijous
Aquest dijous, Catalunya ha despertat amb temperatures més baixes que les dels dies anteriors a causa de l’entrada d’un flux marítim que transporta fred i humitat.
El dia es mantindrà amb intervals nuvolosos, tot i que podrien disminuir al final de la jornada deixant el cel una mica clar.
El Meteocat ha anunciat que s’esperen precipitacions febles a l’extrem sud de Tarragona, en punts del nord-est del litoral i el prelitoral, i al Pirineu, on no es descarta alguna tempesta.
La cota de neu se situarà al voltant dels 1.200 i 1.500 metres al Pirineu oriental, i sobre els 1.700 metres a l’occidental.
Temperatures i vents
Les temperatures mínimes d’aquest dijous patiran un descens notable a tot Catalunya. A Girona, Tarragona i Lleida pot ser que no se superin ni tan sols els 10 ºC, mentre que Barcelona rondarà els 11 ºC. Les màximes també disminuiran de manera lleu, però podrien quedar lluny dels 20 ºC.
Així mateix, les gelades febles són probables en punts del Pirineu, segons la previsió meteorològica de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
El vent serà moderat al litoral i s’espera fluix a l’interior del territori, amb puntuals augments d’intensitat a la depressió central.
Quin temps farà divendres a Catalunya
Per a l’arrencada de la primavera, aquest divendres, es preveu un cel poc nuvolós, amb núvols alts que podrien augmentar al final del dia fins a deixar-lo cobert. Així i tot, no s’esperen precipitacions en cap punt de Catalunya al llarg de tota la jornada.
Sí que està previst, en canvi, que les temperatures mínimes continuïn baixant, i al Pirineu seguiran les gelades febles. No obstant això, les màximes sí que podrien ascendir lleugerament.
El vent probablement serà feble i variable, tendint a est al matí i sud-est a la tarda, tot i que podria ser més intens de manera ocasional al litoral sud.
Cap de setmana inestable
El dissabte a Catalunya s’esperen intervals nuvolosos amb núvols alts que poden disminuir a la tarda. En general, els termòmetres no patiran gaires canvis, tot i que les temperatures màximes sí que poden experimentar una lleugera pujada.
De cara a diumenge, es preveu un cel més clar amb sol i alguns intervals de núvols. Tot i això, durant la segona meitat de la jornada, les precipitacions seran probables a la meitat oriental, amb cota de neu al voltant dels 1.400 i fins als 1.700 metres al Pirineu.
Pel que fa a les temperatures màximes, aquestes podrien tornar a descendir a la meitat oriental, però seran similars al dia anterior.
