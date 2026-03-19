Presència local a Europa
Collboni viatja a Brussel·les per inaugurar l’oficina de Barcelona i presentar el Pla Barcelona Europa
Barcelona és la primera ciutat espanyola a disposar d’una oficina a Brussel·les per defensar els interessos de la ciutadania davant les institucions europees
El Periódico
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, encapçalarà dimarts vinent 24 de març una missió institucional a Brussel·les per inaugurar la Representació de Barcelona davant la Unió Europea i presentar el Pla Barcelona Europa, el pla d’acció municipal a la capital europea, han informat fonts municipals aquest dijous. La comitiva comptarà també amb la presència de la segona tinenta d’alcalde, Maria Eugènia Gay, i de la comissionada d’Afers Europeus, Mar Jiménez.
Barcelona es converteix així en la primera ciutat espanyola a disposar d’una oficina pròpia a Brussel·les. Segons fonts municipals, la representació té com a finalitat principal defensar els interessos de la ciutadania de Barcelona davant les institucions europees. Durant la visita, Collboni es reunirà amb la responsable de l’oficina per iniciar formalment la seva activitat, centrada a reforçar la presència i la capacitat d’influència de la capital catalana en les polítiques europees.
A la tarda, l’alcalde oferirà una conferència pública sobre el rol de Barcelona a la Unió Europea, en la qual presentarà el Pla Barcelona Europa. A l’acte assistiran representants d’institucions europees, partits polítics i membres de la societat civil catalana residents a Brussel·les o vinculats amb l’acció exterior de la ciutat.
Presència de Barcelona a Europa
Segons ha informat el consistori, la missió de dimarts dona continuïtat a l’activitat que l’ajuntament ha mantingut a Brussel·les durant l’actual mandat. Fa un any, Collboni va fer la seva primera visita a la capital belga, reunint-se amb el comissari europeu d’Energia i Habitatge, Dan Jørgensen, i amb la vicepresidenta de la Comissió Europea per a una Transició Neta, Justa i Competitiva, Teresa Ribera. En aquella ocasió, també va participar en la presentació de l’aliança de grans ciutats europees Mayors for Housing, liderada per Barcelona.
Les mateixes fonts recorden que, al maig de l’any passat, l’alcalde va intervenir com a ponent en una sessió plenària del Comitè de les Regions sobre habitatge assequible i, juntament amb altres ciutats de l’aliança Mayors for Housing, va mantenir una segona ronda de contactes amb comissaris europeus per presentar el Pla d’Acció Europeu per a l’Habitatge. Al setembre, Collboni es va reunir a més amb el president del Consell Europeu, António Costa, en el marc de la mateixa aliança.
