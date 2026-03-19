Els docents tallen la C-58 a Sant Quirze del Vallès i l'accés a Mataró per la C-60 en el quart dia de vagues
Aquest dijous la convocatòria és per als professionals del Vallès, el Maresme i les comarques gironines
ACN
Uns 200 manifestants tallen aquest dijous al matí la C-58 entre Sant Quirze del Vallès i Sabadell (Vallès Occidental) i centenars de persones barra també el pas a l'accés a Mataró per la C-60. Al Vallès, els manifestants s'han agrupat al pàrquing d'un centre comercial de Sant Quirze, a tocar de Sabadell, i des d'allà han accedit a l'autopista cap a les 7.30 hores, primer tallant en sentit Barcelona i posteriorment també en l'altra direcció. Amb xiulets i pancartes han barrat el pas als vehicles al crit de 'vaga, vaga'. A Mataró, el tall s'ha produït minuts abans de les vuit del matí i els docents compten amb el suport dels Bombers, que tenen el parc a tocar i han sortit a fer sonar les sirenes.
Aquesta és la quarta jornada de vagues del col·lectiu aquesta setmana, i aquest dijous és el torn dels docents del Vallès, el Maresme i les comarques gironines.
Daniel Marcos, docent de l'Institut Ferran Casablancas de Sabadell, ha explicat que el que volen és que se'ls escolti i que el Govern torni a seure a negociar, després d'haver assolit un acord "insuficient" amb dos sindicats "minoritaris". Ha afegit que CCOO i UGT han "traït" la confiança dels docents i ha lamentat la "poca voluntat" del Departament d'Educació per atendre les seves necessitats reals. Ha concretat que aquestes són una baixada de ràtios, menys burocràcia i un augment de sou.
"Com a docents el poder que tenim és aturar una mica el país, no som una activitat productiva, necessitem generar molèsties perquè se'ns escolti", ha reivindicat.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món