Conflicte
Els metges s’afegeixen als docents i pararan avui i demà
Beatriz Pérez
Els metges de Catalunya, tant de l’atenció primària com dels hospitals públics, tornaran a fer vaga aquest dijous i divendres, 19 i 20 de març, igual com van fer els mesos anteriors. Aquesta vegada, els facultatius faran coincidir la seva protesta amb la dels professors, que s’estan mobilitzant tota la setmana. Aquest dijous faran una concentració a les 11 hores a la plaça Universitat i divendres, una manifestació que sortirà de l’Hospital del Mar a les 10.30 hores i finalitzarà al Parlament, on s’estan debatent els Pressupostos i que confluirà amb la manifestació de professors. El sindicat Metges de Catalunya (MC), el majoritari entre els facultatius catalans, ha tornat a convocar dues noves jornades de vaga, després de les aturades dels dies 16 i 20 de febrer, que van tenir un seguiment més aviat discret. Aquestes mobilitzacions elevaran a nou els dies de protesta del col·lectiu mèdic català des de l’inici de les protestes a l’octubre. El sindicat continua reclamant a la Conselleria de Salut – a la qual critica que encara ni s’ha reunit amb els metges – una "millora de les condicions laborals". Salut esgrimeix que les reivindicacions del sindicat no estan a les seves mans, sinó en les del Ministeri de Sanitat. Les aturades a Catalunya coincidiran, una vegada més, amb la vaga estatal de cinc dies –per protestar contra l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat– a la qual el sindicat català també dona suport.
Amb aquesta nova vaga, MC busca "intensificar la pressió" sobre l’Administració sanitària catalana i insisteix que la regulació de les condicions de treball del personal mèdic "és competència de la Generalitat". El sindicat recorda que el marc normatiu vigent permet a les comunitats autònomes establir millores específiques en matèria de jornada, descansos i organització del treball, sense necessitat d’esperar reformes d’àmbit estatal. "La conselleria que dirigeix Olga Pané és competent per acordar aspectes d’organització, gestió i retribucions que afecten directament el personal facultatiu i, fins i tot, per promoure estatuts o convenis propis", insisteix MC, que reclama a Salut reformar el règim actual de jornada complementària i descansos postguàrdia, anticipar l’edat de jubilació, limitar les agendes dels metges de família i augmentar la retribució per hora de guàrdia.
