Crisi hídrica
Entitats convoquen la seva pròpia cimera de la sequera després del «fracàs» en la del Govern
ACN
Una desena d’entitats en defensa de l’aigua han convocat una cimera social per la sequera després del «fracàs de <strong>la que va impulsar el Govern</strong>» al març. Consideren que la classe política no ha estat a l’altura i plantegen definir accions concretes que siguin útils per afrontar la situació.
En vista de la «greu situació de sequera i escassetat hídrica que viu Catalunya», veuen imprescindible que el debat vagi més enllà de les sancions. Retreuen a les formacions polítiques que hagin utilitzat aquest problema per beneficiar els seus interessos partidistes.
La trobada serà el 6 de maig i l’objectiu és que de la reunió en surti un document amb propostes concretes per encarar l’actual situació. L’entitat Aigua és Vida critica la «la manca de consideració de l’Executiu català cap a les organitzacions socials», al no haver-los convidat a participar en un debat que defineixi l’estratègia conjunta.
En un comunicat, asseguren que com que el Govern no pren la iniciativa, han decidit convocar aquesta reunió social. Des del seu punt de vista aquest espai de treball hauria d’abordar les causes de la sequera i les respostes reals que permetin millorar el proveïment d’aigua. També plantegen la importància de discutir sobre el model de consum d’aigua que ha de tenir Catalunya.
Les entitats convocants són: Aigua és Vida, Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP), Ecologistes en Acció, Enginyeria sense Fronteres, Plataforma en defensa de l’Ebre, Grup de Defensa del Ter, Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica a l’AMB, Aigua és Vida Girona, Taula del Llobregat, Taula de l’Aigua Terrassa.
