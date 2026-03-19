Febre de gangues i una llarga cua inauguren la primera botiga a Barcelona de l’outlet de grans marques TK Maxx
L’estrena aquest dijous de la primera botiga a Barcelona de TK Maxx ha aconseguit una afluència a l’altura de l’expectació generada. Una vistosa cua a l’entrada i compradors de mitjana edat àvids de grans descomptes han protagonitzat l’obertura del local d’aquesta cadena britànica de moda i articles per a la llar a preus reduïts.
Amb aquest espai, el grup TJX Companies entra per primera vegada al mercat espanyol, on preveu expandir-se els pròxims anys. El lloc escollit ha estat el centre comercial Diagonal Mar de Barcelona, al districte de Sant Martí, on també hi ha multinacionals de producte assequible com Primark o Decathlon.
L’'outlet' disposa de més de 2.100 metres quadrats, segons va anunciar la marca al desembre, i ocupa un dels locals més grans del centre comercial barceloní. TK Maxx va inaugurar la seva primera botiga al Regne Unit el 1994 i en tres dècades ha aconseguit obrir uns 740 establiments al món.
TK Maxx centra el seu catàleg en articles de diferents marques de moda femenina, masculina i infantil, així com calçat, bosses, productes de bellesa i articles per a la llar. El seu posicionament diferencial són els preus reduïts i l’estoc fora de temporada, estratègia amb la qual promet descomptes de fins al 60% sobre el preu recomanat i una gran rotació de producte perquè hi hagi novetats constants que propiciïn visites recurrents de la clientela més fidel.
