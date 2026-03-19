Els maquinistes diuen que les obres evidencien el “mal estat” de Rodalies dos mesos després de l’accident de Gelida
Els sindicats continuen reclamant més seguretat i més personal en un servei que està al 85% de l’oferta habitual
Andrea Salazar (ACN)
Els maquinistes de Rodalies asseguren que l’augment d’obres i la persistència de les limitacions de velocitat dos mesos després de l’accident ferroviari de Gelida evidencia el “mal estat” de la infraestructura. “Ens han donat part de raó”, diu el responsable d’UGT a Renfe, Francisco Cárdenas. En aquest context, la representant de la CGT Elisabeth Ramos valora que era “impossible” que totes les actuacions necessàries estiguessin en dos mesos, mentre que el coordinador del sector ferroviari de CCOO, Pau Mercè, adverteix que les obres “duraran anys”. Els sindicats reclamen més inversió, més personal i més seguretat en un servei que està al 85% de l’oferta habitual, segons dades de l’operadora.
Així, aquest divendres farà dos mesos de l’accident d’un tren de l’R4 a Gelida que va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques i va desencadenar una crisi al sistema ferroviari català que continua impactant en el funcionament de Rodalies. De fet, encara hi ha trams tallats amb servei alternatiu a l’R3, l’R4, l’R7, l’R8 i l’R15, a més del recent tall ja previst a les línies del sud per les obres als túnels del Garraf.
Davant d’aquest escenari, des de la UGT lamenten que el gran nombre d’incidències detectades fa que les actuacions s’acumulin i avancin de manera lenta i gradual. Tanmateix, Cárdenas celebra que veu “molta voluntat política” perquè el servei millori i diu que les obres són “imprescindibles”, ja que sense elles “seria impossible” avançar.
Per la seva banda, la representant de la CGT coincideix que després de l’accident s’han incrementat les intervencions a la xarxa, però assegura que encara detecten deficiències “bastant greus”. Segons explica, continuen produint-se desprendiments de roques o arbres a les vies, cosa que genera “bastanta inseguretat” durant la conducció.
El representant de CCOO també assegura que moltes de les actuacions que s’han introduït després de l’accident són limitacions temporals de velocitat que afecten el servei. “La xarxa està plena de limitacions, que és un pedaç, és una solució temporal”, lamenta Mercè, que diu que aquestes restriccions allarguen els temps de trajecte i compliquen el compliment dels horaris.
Mentrestant, algunes de les mesures adoptades arran de la crisi s’han mantingut mentre la xarxa intenta recuperar la normalitat. Entre elles hi ha la prolongació de la gratuïtat del servei de Rodalies més enllà del calendari inicial previst, després que les revisions a la infraestructura i les incidències detectades arran de l’accident hagin retardat la restitució completa del sistema.
Què demanen els sindicats?
El representant de CCOO reclama més personal per poder actuar abans que apareguin incidències: “Amb una plantilla minvada només pots arribar a les actuacions reactives”. Segons explica, la xarxa arrossega “un infrafinançament molt important al llarg dels anys”, pel que cal reforçar les plantilles per impulsar actuacions preventives.
En aquesta línia, el portaveu d’UGT també reclama més personal per afrontar les actuacions previstes i millorar el servei. Segons explica, “igual que està abandonada la infraestructura, també està força abandonat el personal”, i apunta que cal reforçar diferents col·lectius ferroviaris per poder afrontar els anys d’obres previstos a la xarxa.
Per la seva banda, la CGT considera que les millores que s’estan fent són insuficients i insisteix en la necessitat d’actuar amb més rapidesa i reforçar el manteniment de la infraestructura.
