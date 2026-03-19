Serveis
Grans grups es disputen el contracte milionari de neteja del metro
Les prestatàries actuals, Multiserveis Ndavant i l’UTE formada per OHLA i Adelte, i sis nous competidors competeixen en el concurs de TMB.
La licitació ascendeix a 188 milions d’euros i s’estén fins al juny del 2031
Glòria Ayuso
Diversos grans grups empresarials es disputen el contracte milionari de neteja del metro de Barcelona per als pròxims cinc anys. Fins a vuit propostes s’han presentat a una licitació que ascendeix a 188 milions d’euros per desenvolupar el servei de neteja de les nou línies de metro, i que inclou tant les estacions com els trens i les dependències del suburbà, així com el funicular, el telefèric de Montjuïc i el Tramvia Blau.
Tornen a optar les dues concessionàries que actualment presten el servei. Es tracta de la catalana dedicada a serveis especialitzats de neteja i manteniment Multiserveis Ndavant i la unió temporal d’empreses (UTE) Ingesan-Adelte, que integren els dos grans grups OHLA i Adelte. A aquestes se n’hi afegeixen sis més, que presentaran batalla en una licitació que parteix d’un pressupost 45 milions més elevat que el desenvolupat en el període comprès entre el 2021 i el 2026.
Acciona es presenta amb una unió temporal d’empreses creada ad hoc, Bcn Limpieza Metro Barcelona, integrada per dues de les seves filials especialitzades en serveis urbans. Per la seva banda, Comsa aspira al contracte a través d’una UTE que associa la seva divisió de serveis de neteja, consergeria i jardineria amb Vectalia Rail. També opten a l’adjudicació Ilunion, Serveo, Optima Facility Services i Eleroc.
El concurs s’ha dividit en sis lots i la majoria de les empreses licitants opten a tots. L’excepció és Ilunion, que pertany al GrupoSocial ONCE, que només s’ha presentat a tres lots, corresponents a les línies de metro L1, L4, L11, L9 i L10.
El futur contracte, licitat per Ferrocarril Metropolità de Barcelona –empresa integrada a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)–, s’estén fins al juny del 2031 i preveu la contractació de 800 persones. En l’anterior, es van subrogar 666 treballadors. En aquest cas, el servei de neteja s’estendrà a les tres noves estacions de l’L9 que preveu obrir el 2028.
Més hores de feina
L’augment d’usuaris del metro, amb més d’1,6 milions de viatgers al dia, "fa necessari ampliar el nombre d’efectius i hores dedicades a la neteja", segons TMB, que xifra en més d’un milió d’hores a l’any el temps que sumarà tota la prestació del servei. Els treballs de neteja s’efectuen cada dia, especialment en horari nocturn, quan les estacions estan tancades.
La nova licitació preveu augmentar de 125 a 156 les màquines fregadores, que redueixen en un 80% el consum d'aigua, alhora que obliga l'adjudicatària a dur a terme la neteja integral de cada tren –tant l'interior com l'exterior– semestralment, quan en l'actualitat es fa una vegada a l'any.
