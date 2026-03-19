Nova gestió
L’hotel Casa Luz de Barcelona inicia una nova etapa amb millores després de la fallida de Sonder
L’allotjament amb encant a la plaça Universitat estrena etapa com a independent de la mà dels seus propietaris
Patricia Castán
Li van dir hotel Casa Luz perquè gairebé totes les seves 65 habitacions són exteriors i especialment lluminoses. Amb ubicació estratègica en el número 1 de la plaça Universitat, l’establiment acaba d’iniciar una nova etapa com a independent, gestionat directament pels seus propietaris. És un dels allotjaments que es van veure afectats per la recent fallida del grup Sonder, tot i que va ser el que més ràpid va recuperar el timó i l’activitat. Ara ha incorporat algunes millores per potenciar la seva essència urbana i barcelonina, de nou de la mà de l’estudi d’interiorisme de Lázaro Rosa Violán.
El Casa Luz va néixer com un projecte que volia aportar un oasi de tranquil·litat amb un allotjament sense espais comuns i pensat per a aquells que busquessin un bon lloc de descans cèntric, però estiguessin disposat a la immersió al cor de Barcelona, que ja aporta una gran oferta d’oci i gastronomia. Havia d’obrir amb el seu propi segell a principis del 2020, però la pandèmia va truncar els plans i l’hotel va acabar sent arrendat al grup Sonder, que en va operar quatre més a la capital catalana fins a anar-se’n a l’aigua el novembre passat.
Més detalls i sostenibilitat
Al contrari que altres casos afectats per la fallida del gestor que es van veure tancats d’un dia per l’altre (DO Plaça Reial, La Casa del Sol...), Casa Luz només va abaixar la persiana uns dies i la propietat, de Barcelona, ràpidament va agafar les regnes a finals d’any seguint el que havien sigut els seus plans originals. Des d’aleshores, han fet alguns canvis i millores a l’interiorisme, acabats d’estrenar. inclouen de capçals artístics, decoració i detalls (cafeteres i teteres) a les habitacions, a la renovació del seu senyalètica o la instal·lació de fonts a cada planta per promoure el consum d’aigua sostenible, explica un portaveu a aquest diari. També estrenen ‘amenities’, més tecnologia, mobiliari de terrassa, i d’altres.
Concebut com tres estrelles boutique, l’únic servei que presta són els esmorzars a la planta de terrat (ara amb més producte local), però destaca pels molts elements amb encant. Com el silenciós celobert interior al qual surt alguna terrasseta, els mobles vintage de la seva recepció, l’estil mid-century pel qual va apostar Rosa Violán o la seva calidesa, en tons terra i verds.
Una altra de les singularitats de la proposta és que ofereix tipologies d’habitació pensades també per a famílies o petits grups d’amics, però sense perdre disseny. Per exemple, amb algunes per a quatre persones (que inclouen lliteres per als més petits) o opció d’habitacions interconnectades, amb capacitat per a fins a cinc persones.
En paral·lel a l’activitat de l’hotel, dalt de l’edifici ha funcionat sense interrupció el restaurant Casa Luz, liderat pel xef Tomás Abellán. Tot i que s’accedeix des de la porta principal de l’hotel, els comensals pugen directament en ascensor a aquest espai obert a la ciutadania i amb brutals vistes panoràmiques. Manté una carta mediterrània, on prioritza el producte i la seva selecció de vins, exercint de punt de trobada entre visitants i locals per a menjars, sopars i copes.
