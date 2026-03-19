La IA millora un 25% la predicció dels accidents a l’AP-7
La intenció és estendre’l a tota la xarxa viària catalana
L’eina té en compte el nombre de camions que circulen, l’orografia i la meteorologia
El 2025, la via va ser la carretera catalana que va acumular més morts en accidents mortals
Germán González
Una de les màximes preocupacions del Servei Català de Trànsit és rebaixar la sinistralitat a l’AP-7, tenint en compte l’augment del trànsit de vehicles –un 3% de mitjana l’any passat– amb la desaparició dels peatges. Per això, Trànsit vol declarar els 344 quilòmetres d’aquesta autopista al seu pas per Catalunya com a zona de control intens de la velocitat i d’altres conductes de risc. Per complir aquest objectiu, aquest any s’han incorporat sis nous carros radar i s’han començat a fer macrocontrols policials, especialment de vehicles pesants en els trams de més circulació. Però l’assumpte va més enllà: un dels projectes estrella que prepara Trànsit juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és el Maria-AP-7, un sistema que permet predir el risc d’accidents per trams i hores concretes gràcies a l’ús de la intel·ligència artificial (IA).
Aquesta innovadora eina de gestió del trànsit s’ha provat ja en 100 quilòmetres de l’autopista, entre el Vendrell i Granollers, amb un resultat positiu. El processament massiu de dades ha permès millorar en un 25% la fiabilitat d’aquest sistema, així com les hores i trams amb més risc, tal com explica Gerard Franco-Panadès, doctorand industrial i investigador en intel·ligència artificial de la UPC. Ara la intenció de Trànsit és estendre-la a tota la xarxa viària quan superi el període de prova, segons avança a EL PERIÓDICO Ramon Lamiel, director d’aquest organisme.
Aquest pronòstic es feia fins ara amb mètodes estadístics, que determinaven els punts negres, però la IA permet anar més enllà. A partir de dades sobre intensitat i velocitat del trànsit que passa diàriament en trams concrets d’aquests 100 quilòmetres, la IA pot detectar patrons perillosos de circulació i activar mesures preventives que permetin actuar abans que passi un accident. Per a això també té en compte altres variables com el nombre de camions i altres vehicles pesants que transiten així com la geometria de les carreteres, l’orografia i les dates, ja que la circulació varia en aquests punts en funció de si és festiu o no. Amb tota aquesta informació, el sistema prediu escenaris de risc.
El sistema té "més capacitat de predicció amb més dades" i l’eina pot "reconèixer patrons" en altres punts de la xarxa viària catalana per establir les zones amb més risc de sinistralitat, afegeix Franco-Panadès.
Alertar amb temps
Gràcies a aquesta eina d’IA, els responsables de Trànsit podran utilitzar panells lluminosos de l’autopista per alertar amb anterioritat els conductors dels punts concrets i les hores amb més risc d’accidents. Amb la informació es pot gestionar la circulació i regular la velocitat, a més d’anticipar mesures per evitar congestions com establir carrils addicionals, instal·lar cons o canviar el sentit de la direcció en algunes rotondes.
¿Com s’ha dissenyat Maria-AP-7? Per alimentar aquesta eina d’IA s’han introduït dades històriques de la circulació per l’AP-7 dels últims 15 anys, així com la velocitat i la freqüència de pas de vehicles. També s’ha tingut en compte informació meteorològica, així com les característiques de la via, ja que un carril de l’AP-7 admet uns 1.700 vehicles per hora; més enllà d’aquesta xifra ja es produeixen retencions.
S’ha analitzat la intensitat de circulació per cada tram tant de turismes com de camions, ja que amb l’alliberament dels peatges els vehicles pesants han pujat un 40% a l’AP-7. En aquest sentit, Òscar Llatje Hierro, coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària de Trànsit, recorda que està constatat que el trànsit de vehicles pesants a l’AP-7 al seu pas per Catalunya és entre tres i quatre vegades superior al que circula a tota la via entre la Jonquera i Almeria.
És per aquesta raó que Trànsit vol incorporar sistemes de senyalització variable i de control de vehicles pesants a l’AP-7, juntament amb altres dispositius, en els trams amb més sinistralitat. En aquesta estratègia, Trànsit també preveu oferir formació específica per a conductors professionals de vehicles pesants amb l’objectiu de millorar-ne la conducció.
L’AP-7 va ser l’any passat la carretera de la xarxa viària catalana que va acumular més morts en accident mortal (17), seguida de l’N-2 (11), la C-58 (9) i l’A-2 (8), tot i que Trànsit recorda que es manté la dispersió en la sinistralitat per la majoria de vies principals. El 2021, l’AP-7 va registrar 12 víctimes mortals; el 2022 en van ser 24; el 2023, 15, i el 2024, 6.
Els trams de l’AP-7 que van concentrar més sinistralitat amb morts i ferits greus van ser Hostalric-La Roca del Vallès (16 víctimes), el Vendrell-Cambrils (10 víctimes) i Cambrils-Ulldecona (12 víctimes).
El 2025, Trànsit ja va establir una reducció de la velocitat en aquells trams que el 2024 van registrar més sinistres, la Roca del Vallès-Parets del Vallès, Parets del Vallès-el Papiol i el Papiol-el Vendrell. En alguns d’aquests punts, aquesta mesura de control de la velocitat va suposar descensos de més del 60% en les xifres de víctimes d’accidents de trànsit.
