Interrompuda la circulació de diverses línies de Rodalies i Regionals per una avaria a Sant Vicenç de Calders
L’avaria afecta els sistemes de gestió del trànsit, els canvis d’agulles ferroviàries i la senyalització de l’estació
Jan Magarolas
La circulació de diverses línies de Rodalies i Regionals de Catalunya pateix incidències aquest dijous a causa d’una avaria al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) situat a l’estació de Sant Vicenç de Calders. El fall tècnic en la senyalització ha deixat sense servei aquesta infraestructura clau del Baix Penedès. Com a conseqüència, Protecció Civil ha tingut activada, durant mitja hora, la prealerta del pla Ferrocat per la interrupció ferroviària, que ja ha estat desactivada.
Segons informa Adif, es veuen afectades les línies R2 Sud i la R4 de Rodalies, així com els Regionals que connecten amb Tarragona: R13, R14, R15, R16 i R17. El fall ha provocat la modificació parcial del trànsit de trens d’aquestes línies; concretament, no es fan entrades ni sortides a l’estació de Sant Vicenç de Calders.
Fonts d’Adif confirmen a EL PERIÓDICO que la caiguda del CTC afecta els sistemes de gestió del trànsit, els canvis d’agulles ferroviàries i la senyalització. L’operadora treballa per solucionar la incidència "al més aviat possible".
Reprogramació de línies
Per garantir la mobilitat de les persones afectades, s’ha reprogramat el servei de les línies afectades. La R2 Sud acaba la circulació a Cunit, i el tram fins a Sant Vicenç de Calders es fa per carretera. Els Regionals R14, R15, R16, R17 finalitzen el recorregut a Torredembarra, i els de la R13 a Roda de Berà, per la qual cosa s’ha establert un servei per carretera entre aquestes estacions i El Prat de Llobregat.
A la R4 Sud hi ha servei de tren des de Sant Sadurní fins a El Vendrell, i servei per carretera fins a Sant Vicenç. Per als viatgers amb origen o destinació Sant Vicenç, s’assegura el desplaçament amb serveis alternatius amb autobús.
Afectació amb el PAT del Garraf
La incidència d’aquest dijous al migdia arriba només quatre dies després de l’inici del Pla Alternatiu de Transport (PAT) per les obres als túnels del Garraf, que té precisament a Sant Vicenç de Calders un dels extrems del tram afectat. L’estació del terme municipal del Vendrell rep els usuaris procedents dels Regionals de Tarragona i, a partir d’allà fins a El Prat de Llobregat, s’ha habilitat un servei per carretera.
L’única línia que manté la circulació malgrat el PAT és la R2 Sud, que circula en via única pel tram de les obres per donar servei a les poblacions del Garraf i el Baix Llobregat. Totes aquestes línies s’han vist afectades per la caiguda del CTC a Sant Vicenç de Calders.
És la tercera gran incidència en tres dies a la infraestructura de Rodalies, després d’un incendi a Barcelona que va obligar a tallar la R1 i la R4, dimarts; i una sèrie de robatoris de cable que va provocar retards a la R1, la R2, la R2 Nord i la R11, aquest passat dimecres.
