DIA DEL LLIBRE I LA ROSA
Les parades de Sant Jordi es muden al Portal de l’Àngel i a la catedral
Les flors prendran un sector de la plaça de Catalunya, mentre que l’itinerari literari es trasllada al Gòtic per les obres a la Rambla. L’oferta a Lluís Companys serà l’habitual d’altres edicions.
Un «acte simbòlic» recordarà que el 2027 el passeig haurà completat la transformació
Patricia Castán
La Rambla s’ha consolidat com una de les artèries principals de la gran festa de Sant Jordi a Barcelona, però aquest any haurà de fer un parèntesi perquè l’actual fase d’obres de reurbanització de l’eix fa impossible la venda o difusió de llibres i roses entre rases i excavadores. La mudança serà pròxima, al cor del Gòtic, per crear un nou recorregut que enguany excepcionalment cosirà la plaça de Catalunya amb l’avinguda de la Catedral.
Les últimes diades, l’epicentre de la celebració era l’eix vertical format per la superilla literària del passeig de Gràcia i la Rambla, que va atraure desenes de milers de persones en un circuit que anava de la Diagonal fins a la mar. Però, tot i que l’artèria turística de Ciutat Vella tingui un paper icònic en la festa, enguany era impossible l’encaix amb les obres. L’any passat sí que va ser viable mantenir les parades (tant d’entitats i institucions com de venedors professionals de flors i de llibres) perquè només una part del vial estava potes enlaire i aquell dia es van suspendre els treballs.
Aquest 23 d’abril, per pal·liar l’absència total de parades, l’entitat Amics de la Rambla ultima algun "acte simbòlic" per recordar que, l’any que ve, la Rambla ja haurà completat la transformació i espera acollir "la seva millor edició de Sant Jordi". Tot i que a peu de carrer no és possible oferir activitat aquest abril, sí que confien a mantenir el tradicional esmorzar d’escriptors que se celebra al Palau de la Virreina, la seu de l’Institut de Cultura.
Fonts del districte de Ciutat Vella assenyalen que ben aviat es produirà per fi el trasllat temporal de les floristes de la Rambla a la plaça de Catalunya, on es fan els últims ajustos d’instal·lacions i tècnics. Aquesta mudança serà especialment visible i farà també inèdit el Sant Jordi del 2026. Serà el punt de partida del nou itinerari festiu i literari del dia, començant per la vorera sud de la plaça. Les parades de venda i de difusió de la cultura a càrrec de diferents entitats es desplegaran fins al Portal de l’Àngel i baixaran per aquest eix comercial –inclosa la placeta de Pi i Sunyer– fins a arribar a la plaça de la Catedral. El districte precisa que l’oferta al passeig de Lluís Companys serà l’habitual d’altres edicions, sense canvis. Aquest altre escenari de la diada, amb gran èxit de públic gràcies a la presència d’espais especialitzats en còmics, es consolidarà un any més com un imant per als joves lectors.
Obre el període de sol·licituds
Els interessats a tenir una parada en el nou eix estan cursant les peticions corresponents. La presentació de sol·licituds de parades per a comerços de flors i llibres, entitats i associacions habilitades es va obrir el 25 de febrer i es prolonga fins al 10 d’abril, a les 15.00 hores. Paral·lelament, el període de sol·licituds de parades per al públic general (que no es pot situar en l’eix del Gòtic) va de l’11 de març al 10 d’abril.
L’Ajuntament gestiona les peticions de comerciants que volen una parada davant del seu negoci (per tota la ciutat), però en el cas de professionals del llibre i la rosa, la sol·licitud es cursa per mitjà de Cambra del Llibre de Catalunya o dels gremis de llibreters, d’editors i de floristes de Catalunya. En el cas del barri Gòtic, com que es tracta d’un nou emplaçament, el districte treballa perquè hi pugui tenir lloc el màxim de professionals que vulguin situar-se a la zona o que abans hagin tingut presència a la Rambla. El Gremi de Llibreters donarà dades del volum de peticions i de les novetats uns dies abans de Sant Jordi.
Les parades de professionals també prendran, com és habitual, altres eixos representatius de cada districte: la plaça de la Universitat, la rambla de Catalunya, el passeig de Gràcia i el de Sant Joan, a l’Eixample; Gran de Gràcia (entre Sèneca i rambla del Prat) i plaça de la Vila de Gràcia, a Gràcia; la plaça de Sarrià, a Sarrià-Sant Gervasi, i la plaça Orfila, la plaça del Comerç i el carrer del Segre, a Sant Andreu, entre altres exemples.
