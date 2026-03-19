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De 7.00 a 9.30

La línea L5 del metro de Barcelona se reforzará en hora punta para dar respuesta a un incremento de usuarios por la crisis de Rodalies

La suma de un convoy más a partir de abril permitirá alcanzar una frecuencia de paso de 2 minutos y 24 segundos

Ambient a l'estació de metro L5 la Sagrera

Ambient a l'estació de metro L5 la Sagrera / Manu Mitru

Glòria Ayuso

Barcelona

La línea L5 de metro de Barcelona se reforzará en hora punta para responder al incremento de demanda que ha venido a más desde enero debido a la crisis de Rodalies, según ha constatado este jueves la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona, Laia Bonet. Las personas usuarias se encuentran cada mañana, como indica la expresión coloquial, como en una lata de sardinas. La incorporación de un convoy más a los 37 actuales que circulan en las franjas con mayor número de usuarios permitirá que la nueva frecuencia de paso sea de 2 minutos y 24 segundos entre las 7.00 h y las 9.30 h de la mañana.

El refuerzo, que se aplicará después de Semana Santa, será el primero de otros que se harán este año. TMB trabaja también en la incorporación de un tren más a la línea 1 del metro también durante la hora punta de la mañana.

"Impacto importante"

Bonet ha explicado que se prevén "diferentes medidas para dar respuesta al incremento de demanda que se está produciendo desde hace tiempo y que se ha acentuado ahora, en algunos tramos, con la crisis de Rodalies”. Con todo, ha dicho Bonet, “la red de metro está absorbiendo bien este aumento de viajes, pero somos conscientes de que en algunos tramos de la red está teniendo un impacto importante".

Ya a finales de 2024 la línea azul incorporó un tren más. Con el que se prevé sumar en abril, se alcanzarán los 38. Durante las obras de renovación de vía que se realizaron en el verano de 2024 entre las estaciones de Cornellà y Collblanc se incorporaron también agujas que** permiten incrementar el número de trenes que circulan en esta línea.

Las líneas más utilizadas

La red de metro registró en 2025 un nuevo récord de usuarios, con 480 millones de validaciones, un 2,4% más que el año anterior. Las líneas 1 y 5 del metro llevan más de la mitad de los pasajeros de toda la red de metro. No obstante, el aumento de validaciones que se ha registrado en el último año no solo se ha concentrado en las horas punta, sino que se ha producido especialmente en las horas valle de la tarde y los fines de semana.

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Además de sumar nuevos convoyes, TMB también ha aumentado la presencia de profesionales en las estaciones con más pasajeros para gestionar el flujo de gente y agilizar así las entradas y salidas de los andenes.

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