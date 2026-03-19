"En minuts et buiden el dipòsit"
Els transportistes, que denuncien el repunt de robatoris, lamenten que l’assegurança cobreixi la mercaderia robada, però no el combustible ni els desperfectes. "Parlem de 2.000 o 3.000 euros en una estoneta", afirma Svetoslav Petrov, un dels afectats a l’AP-7.
«La mercaderia la cobreix l’assegurança, però del dipòsit no se’n fan càrrec», diu Usman
David López Frías
Svetoslav Petrov és búlgar, té 60 anys i en porta 30 dedicat al transport internacional. Treballa per a una empresa valenciana d’exportació de cítrics a la resta d’Europa, especialment a Alemanya. Estacionat a l’àrea del Montseny, l’home mostra el dipòsit de combustible. El tap està reforçat perquè no l’hi obrin i li robin el gasoil: "Però és igual, l’Any Nou me’l van perforar i es van emportar 800 litres", explica mentre mostra la soldadura de reparació del tanc.
El preu del gasoil oscil·la aquests dies entre 1,66 i 1,91 euros el litre. "Són gairebé dos euros per litre i aquesta gent triga uns 10 minuts a buidar-te el dipòsit. A mi em van treure, ja et dic, 800 litres, però al tanc d’un camió n’hi poden cabre entre 1.000 i 1.500. Parlem de 2.000 o 3.000 euros en una estona. És una quantitat que jo no guanyo en un mes", resumeix.
Svetoslav mostra com han fracassat tots els sistemes que la seva empresa ha implantat al seu camió per evitar els robatoris. "Si veuen que no poden obrir el dipòsit perquè hi ha un tancament de seguretat, directament el perforen. Aquesta part de la cantonada que veus més brillant és la reparació – apunta el transportista–, perquè hi van obrir un forat". Respecte a la càrrega, mostra un tancament afegit de seguretat amb el qual bloqueja les portes del seu camió. "Però també el tallen amb una radial; els delinqüents van més preparats que nosaltres", reconeix.
"A més de la mercaderia i el combustible – afegeix –, una altra cosa que ens han robat és el termògraf". És una peça que mesura la temperatura i la humitat del compartiment de càrrega del camió: "El model que nosaltres utilitzem costa uns 700 euros. No sabem per a què el roben, perquè teòricament ha d’estar identificat i no serviria per a altres camions, però sospitem que puguin vendre les peces", avança.
El drama de l’autònom
Les empreses solen fer-se càrrec de les despeses derivades dels robatoris fins que l’assegurança els cobreix. Però el drama és encara més gran quan la víctima treballa per compte propi. A Espanya, més de la meitat dels camioners són autònoms. Segons les dades del Ministeri de l’Interior a 1 de març del 2026, dels 220.269 negocis de transport, 144.949 són persones físiques. És a dir, el 65,8% són autònoms.
Usman n’és un. Aquest camioner, d’origen marroquí, treballa per compte propi portant tota mena de mercaderies i explica que ja ha patit diversos robatoris de carburant: "La mercaderia va assegurada amb la pòlissa del camió, però del dipòsit de combustible no se’n fan càrrec. Ni del gasoil que s’emporten, que pot arribar a més de mil litres, ni de la reparació del dipòsit, que pot costar entre 700 i 1.000 euros", detalla.
En la mateixa situació es troba Darwin, camioner d’origen equatorià que també treballa per compte propi: "Jo faig una ruta internacional, però quan arribo al sud de França o entro a Catalunya, ja començo a tremolar. Em paro a les àrees de servei a descansar, però ni dormo per por que m’atraquin", explica a aquest diari a l’Àrea de la Selva, una de les més conflictives, segons els camioners consultats.
¿Quina solució hi ha per acabar amb aquesta situació? Pablo García, camioner murcià que fa més de 20 anys que està en el sector i que en els últims temps ja ha patit "tres intents d’atracament", afirma que quan es detecta els lladres és "pitjor confrontar-los, perquè et busques la ruïna". Segons ell, la solució passa per "endurir les penes" quan els agafen. "Sabem que molts d’aquests delinqüents ho han fet desenes de vegades –remarca–, però ni la policia ni la justícia fan res: entren per un costat i surten per l’altre".
