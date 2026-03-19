En un polígon industrial
Els Mossos detenen un home i intervenen 78 quilos de marihuana a Martorell
En la inspecció d’una nau industrial es van localitzar dos palets que contenien bosses envasades al buit amb cabdells de marihuana a l’interior
El Periódico
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir, el 16 de març, un home de 40 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública en la seva modalitat de tràfic de drogues.
Els fets es van produir el mateix dia, cap a les 11.40 hores, en una zona del polígon industrial del mateix municipi. Durant el servei de patrullatge preventiu, els investigadors van observar com un individu sortia de l’interior d’una nau industrial mostrant una clara actitud de vigilància de l’entorn, dirigint-se posteriorment cap a un vehicle estacionat a la zona.
Davant la situació, els Mossos van identificar l’individu. En el transcurs d’aquesta actuació, els investigadors van detectar una forta olor compatible amb substàncies estupefaents, concretament marihuana, procedent de la indumentària de l’home. També es va registrar el vehicle associat a l’individu, on es van localitzar tres motxilles de grans dimensions que desprenien una intensa olor de marihuana. En una d’aquestes motxilles es van intervenir tres paquets de bosses destinades a l’envasat al buit.
Bosses al buit
Posteriorment, amb el suport d’altres patrulles desplaçades al lloc, els agents van accedir a l’interior de la nau industrial d’on havia sortit l’individu. A l’interior es va localitzar una quantitat significativa de material divers, entre el qual destacaven bosses envasades al buit de la mateixa marca i etiquetatge que les intervingudes al vehicle, així com dos palets de mida considerable amb mercaderia a l’interior.
En l’escorcoll dels palets, es va localitzar roba apilada i capses de cartó que contenien bosses envasades al buit amb cabdells de marihuana. Aquest sistema evidenciava un mètode de camuflatge, amb la finalitat de facilitar el transport i la distribució de la substància estupefaent.
Del conjunt de la substància estupefaent intervinguda als palets, es va poder determinar que el total del pes aproximat era de 78 quilograms. Durant la inspecció de la nau es va localitzar un vehicle d’alta gamma que, un cop efectuades les comprovacions pertinents, constava com a vehicle sostret.
Davant tots els indicis recollits, els agents van detenir l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues. El detingut, que no tenia cap antecedent, va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Martorell.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món