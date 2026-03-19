Investigació oberta
Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Florida de L'Hospitalet
La policia catalana indaga què ha pogut passar després de trobar diverses beines i restes de projectils a terra
Europa Press
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig sense ferits que es va produir dimarts passat a la nit al barri de la Florida a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons va avançar 'El Caso', els fets van succeir cap a les 23 hores quan diversos testimonis van alertar d'escoltar trets d'armes de foc.
En arribar, els agents no van trobar ningú que pogués estar vinculat a aquests presumptes fets, tot i que sí que van trobar diverses beines i restes de projectils a terra, que ara la Unitat d'Investigació del municipi analitza.
Per ara, no consten detinguts ni tampoc ferits. No obstant això, la policia catalana indaga què ha pogut passar i manté oberta la investigació.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món