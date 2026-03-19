Els Mossos investiguen un tiroteig sense ferits al barri de la Florida de L'Hospitalet

La policia catalana indaga què ha pogut passar després de trobar diverses beines i restes de projectils a terra

Un vehícle dels Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

Europa Press

L'Hospitalet de Llobregat

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un tiroteig sense ferits que es va produir dimarts passat a la nit al barri de la Florida a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), confirmen fonts policials a Europa Press.

Segons va avançar 'El Caso', els fets van succeir cap a les 23 hores quan diversos testimonis van alertar d'escoltar trets d'armes de foc.

En arribar, els agents no van trobar ningú que pogués estar vinculat a aquests presumptes fets, tot i que sí que van trobar diverses beines i restes de projectils a terra, que ara la Unitat d'Investigació del municipi analitza.

Notícies relacionades

Per ara, no consten detinguts ni tampoc ferits. No obstant això, la policia catalana indaga què ha pogut passar i manté oberta la investigació.

