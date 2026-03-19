Óscar Parada, nou cap de la Guàrdia Urbana de Badalona: "Videovigilància i IA ajudaran a millorar la sensació de seguretat"
Acabat de nomenar intendent major en cap, explica a EL PERIÓDICO els seus plans al capdavant de la policia de la quarta ciutat de Catalunya.
Manuel Arenas
La Guàrdia Urbana de Badalona té nou cap nou. Óscar Parada (Badalona, 1977), fins ara inspector i al cos des del 2006, va prendre possessió del càrrec d’intendent major en cap el 10 de març. És una plaça singular perquè relleva la de l’últim superintendent policial que hi havia a Catalunya. Parada explica la importància que cobrarà la tecnologia en la seva etapa al capdavant de la policia badalonina, defensa el dispositiu de seguretat del polèmic desallotjament del vell institut B9 i es pronuncia sobre les tensions en un cos històricament marcat per l’enfrontament sindical.
¿Quin serà el primer canvi que hi haurà a la Guàrdia Urbana sota la seva firma?
Començarem una prova pilot per aplicar intel·ligència artificial a la seguretat. La idea és convertir les dades delictives en mapes de calor amb les zones calentes de la ciutat per desenvolupar un patrullatge en àrees concretes.
En el discurs de presa de possessió va emfatitzar la proximitat de la seguretat local. ¿Serà una novetat?
La Guàrdia Urbana ja fa anys treballa des de la proximitat, però volem dirigir més el focus col·lectiu a qui no acabem d’arribar. Per exemple, les entitats esportives, que són on es mou la ciutat i on podem tenir una font d’informació real i al minut.
¿Badalona és una ciutat segura actualment?
Jo crec que sí. Badalona és una ciutat segura. La proximitat amb Barcelona i una gran mobilitat interna afecten la delinqüència, però sí que és una ciutat segura.
¿Els repunts de criminalitat com el del 2024 són, per tant, conjunturals?
Entenc que sí. I s’han de tenir en compte els delictes latents que creixen en funció d’on posem el focus en la persecució del mateix delicte, com la venda al detall de drogues o les ocupacions.
L’únic indicador metropolità de percepció de seguretat sol destacar més la de Santa Coloma de Gramenet que no pas la de Badalona, ciutats veïnes. ¿Per què?
En l’àmbit professional, no hi ha res que porti a aquesta conclusió. Però malgrat ser veïnes, Badalona no es pot comparar amb Santa Coloma. No tenen res a veure.
Hi ha prevista una inversió important en videovigilància. ¿Confia en aquesta política per a Badalona?
Seran unes 600 càmeres noves a la ciutat, que aniran acompanyades d’anàlisis de dades, imatge i forenses. Serà un projecte pioner a Catalunya. En altres poblacions, la baixada delictiva ha sigut substancial els primers anys. Estic convençut que serà així.
¿Quin balanç fa de l’actual estratègia de la regidoria antiocupacions de Badalona?
La regidoria facilita moltíssim la feina a la Guàrdia Urbana. Sobretot per localitzar zones i pisos vulnerables que poden ser ocupats, i també que les empreses o propietaris utilitzin sistemes de vigilància. En els últims anys estem baixant substancialment les ocupacions, que cada vegada es queden més en temptatives.
¿Com afronta personalment aquesta nova etapa després d’un concurs bastant convuls [el van recórrer cinc aspirants i es van acabar retirant]?
Amb tranquil·litat i naturalitat. Fa que soc al cos des del 2006. L’afronto amb ganes d’emprendre un projecte a llarg termini.
¿Què diu als que han volgut sembrar una ombra de sospita sobre el procés i la seva figura?
No faré al·lusions a ningú. Tinc la consciència molt tranquil·la. Sobre l’oposició, com ja vaig dir en el discurs, la meva família sap el que ens ha costat: nits sense dormir, moltíssimes hores de dedicació fora de l’àmbit laboral i preparació d’un projecte consistent i amb molt bona nota. Tot el procés es va portar a terme de manera externa a Guàrdia Urbana. Hi va haver una modificació per un error en les bases. Hi va haver sis opositors i al final només se’n va presentar un.
En el discurs de presa de possessió va apel·lar al treball en equip i al treball col·lectiu. ¿Aspira a fer que regni la pau social entre sindicats?
Som un col·lectiu de 245 membres. La Guàrdia Urbana és un reflex de la societat i és difícil que tot sigui pau i harmonia. Però la idea principal és treballar en un mateix sentit i en benefici de la ciutat. Tots hem de ser com més professionals millor i responsables dels nostres fets. Per aconseguir-ho comptem amb tothom que vulgui sumar-s’hi i aportar idees per millorar i que la gent en surti beneficiada.
Tot i que encara no ocupava el càrrec, ¿aprova el dispositiu de seguretat que s’ha fet servir en el desallotjament de l’institut B9?
El dispositiu de tots els cossos de seguretat implicats, és a dir, Mossos, Guàrdia Urbana i Policia Nacional, va ser exemplar i molt ben dimensionat. Vam executar el mandat judicial de la millor manera possible i garantint tots els drets de tots els ciutadans.
¿Quina relació hi ha amb la Conselleria d’Interior?
La relació amb la Generalitat i els Mossos és excepcional. El director de coordinació va ser company nostre molts anys i la relació és molt bona.
¿Com veu el nivell de seguretat a Badalona d’aquí cinc anys?
Espero continuar mantenint la corba descendent en els índexs delictius. No només perquè les dades siguin bones sinó perquè la sensació de seguretat millori. És una cosa bàsica que la percepció de la ciutadania estigui en consonància amb les dades. I amb la tecnologia: el que hem comentat de videovigilància i intel·ligència artificial serà bàsica en aquest objectiu.
