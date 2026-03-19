Investigació en marxa
La policia trasllada al mar la recerca del Jimmy, el jove nord-americà desaparegut a Barcelona
Els Mossos activen les Unitats Aquàtica i Subaquàtica mentre la família de l’estudiant de 20 anys continua demanant ajuda per trobar-lo
Busquen Jimmy Gracey, un estudiant nord-americà desaparegut després d’una nit a la Vila Olímpica
Gisela Macedo
Continua la investigació per aclarir les circumstàncies de la desaparició de James ‘Jimmy’ Gracey, el jove nord-americà de 20 anys que va desaparèixer dimarts a la matinada a Barcelona. Fonts dels Mossos d’Esquadra han informat aquest diari que aquest dijous al matí s’ha activat la seva recerca al mar, amb el desplegament de les Unitats Aquàtica i Subaquàtica, així com la Unitat de Drons.
Mentrestant, la seva família, des d’Elmhurst (Chicago),continua fent crides per obtenir qualsevol pista que ajudi a trobar-lo. El cas està tenint un gran seguiment per part dels mitjans de comunicació nord-americans per les estranyes circumstàncies en les quals el jove, a qui els seus familiars descriuen com algú «molt responsable», va deixar de donar senyals de vida d’un moment a l’altre.
Jimmy, estudiant de tercer any de comptabilitat a la Universitat d’Alabama i originari d’Elmhurst, estava aprofitant les seves vacances de primavera per visitar amics que estan estudiant a Europa. Després de fer una parada a Amsterdam, el jove havia arribat a Barcelona dilluns al matí. Aquella mateixa nit, va sortir de festa per la zona del Port Olímpic, concretament a la discoteca Shoko. Segons ha pogut saber aquest diari, l’amic que l’acompanyava se’n va anar a casa i el Jimmy va decidir quedar-se al local. L’última vegada que va ser vist va ser al voltant de les tres de la matinada a la discoteca. No va tornar a dormir a l’Airbnb on s’allotjava, ni s’ha tornat a saber res d’ell.
Fonts policials han detallat a aquest diari que, després de visionar les càmeres de seguretat de la discoteca, han pogut constatar que el Jimmy no va sortir sol del local. Anava acompanyat, però encara es desconeix de qui. Els Mossos també han registrat l’apartament on s’allotjava el jove i han parlat amb l’amic amb qui va sortir de festa, a la recerca de pistes.
Segons ha pogut saber aquest diari, una de les línies d’investigació se centra ara en el mar, i les Unitats Aquàtica i Subaquàtica dels Mossos miren de confirmar o descartar la hipòtesi que el jove pogués haver-se endinsat a l’aigua aquella matinada, ja que la zona de discoteques on va sortir de festa es troba, precisament, davant la platja.
Comunicat de la família
Per la seva banda, la mare del Jimmy, Therese Marren Gracey, ha assegurat a les xarxes socials que la policia catalana té el telèfon mòbil del noi i que no saben com ha arribat a les seves mans, una informació que, ara per ara, els Mossos d’Esquadra no confirmen.
El cas està tenint un gran seguiment mediàtic en els mitjans nord-americans. Membres de la seva família han declarat a diversos canals, com l’NBC o la CBS, que estan «desesperats» i defineixen el jove com un noi «responsable», i assenyalen que no és típic d’ell que estigui tant temps sense contactar amb ningú. Afegeixen que ara només volen «difondre la notícia, compartir la seva foto i suplicar que qualsevol que l’hagi vist l’altra nit o s’hagi creuat amb ell i tingui por de parlar perquè estava fent una cosa que no havia de fer, sisplau faci un pas endavant».
La família Gracey ha detallat que el jove va sortir aquella nit vestit amb una samarreta blanca, pantalons foscos i una cadena daurada amb una creu.
També han fet públic el següent comunicat per demanar ajuda:
«La nostra família està profundament preocupada per James ‘Jimmy’ Gracey, que està desaparegut a Barcelona des de les primeres hores del matí del 17 de març.
El Jimmy és un estudiant de 20 anys de la Universitat d’Alabama que estava visitant amics a l’estranger durant les vacances de primavera. Va ser vist per última vegada al voltant de les 3.00 de la matinada (hora central europea) a la discoteca Shoko, a la zona del Port Olímpic. Vestia una samarreta blanca, pantalons foscos (probablement tipus jogger) i una cadena daurada amb una creu amb pedreria. Fa aproximadament 1,85 m i pesa uns 79 quilos.
Demanem a qualsevol que hagi vist el Jimmy o tingui qualsevol informació –per petita que sigui– que es posi en contacte al 224.505.3886.
El Jimmy és un fill i germà amable, responsable i molt dedicat. És completament fora del normal que no es comuniqui amb la seva família i amics.
Estem treballant estretament amb les autoritats locals i estem enormement agraïts pel recolzament que hem rebut. Els demanem que mantinguin el Jimmy en els seus pensaments mentre continuem fent tot el possible per portar-lo a casa sa i estalvi».
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món