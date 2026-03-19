La Universitat de Kent, origen del brot
El Regne Unit declara l’emergència sanitària per un brot de meningitis entre universitaris: almenys dos morts i 27 afectats
L’Agència de Seguretat Sanitària (UKHSA) activa l’alerta pels casos registrats, la majoria al sud-est d’Anglaterra
Lucas Font
L’Agència de Seguretat Sanitària del Regne Unit (UKHSA) ha declarat una emergència nacional inusual després de detectar 15 casos de meningitis en un brot originat entre estudiants de la Universitat de Kent, al sud-est d’Anglaterra. Altres 12 casos estan sota investigació, cosa que eleva la xifra de casos confirmats o sospitosos a 27. Les autoritats sanitàries han iniciat un procés de vacunació i han demanat extremar les precaucions després de la mort de dos estudiants en els darrers dies.
Tot apunta que el brot es va originar en tres festes universitàries celebrades a principis de març al Club Chemistry de Canterbury. Segons el relat dels estudiants, la sala estava gairebé al límit de la seva capacitat i molts assistents van compartir vapejadors, cosa que hauria facilitat el contagi. Tot i això, les autoritats sanitàries consideren que aquest brot és “molt inusual” i apunten que la ràpida transmissió es podria deure a una evolució del bacteri.
Més universitats implicades
«El normal és que es donin casos esporàdics de meningitis, habitualment en pacients aïllats. De fet, la majoria de dies se’n registra un al Regne Unit. Òbviament, en aquest cas el nombre és molt més alt. El que resulta especialment cridaner i inesperat és el gran nombre de casos, tots originats en el que sembla un únic esdeveniment», ha assegurat a la BBC el director científic de la UKHSA, Robin May.
A més de la Universitat de Kent, també s’han registrat casos a la Universitat Christ Church de Canterbury i en quatre escoles. Les autoritats sanitàries també han confirmat un altre quadre infecciós en un centre d’educació superior a Londres, fet que ha portat a enviar una alerta a tots els metges d’Anglaterra perquè mantinguin un alt índex de sospita en pacients d’entre 16 i 30 anys que presentin símptomes compatibles.
Cues per vacunar-se
El ministre de Sanitat, Wes Streeting, ha anunciat l’obertura de quatre centres de vacunació a Canterbury amb 11.000 dosis de la vacuna MenB disponibles, de les quals prop de 5.000 han estat lliurades a la Universitat de Kent. Almenys 600 ja han estat administrades per infermeres.
També s’han receptat antibiòtics a totes les persones que van assistir a les festes on es van originar els brots, ja que redueixen el risc de contagi i de propagació de la malaltia en un 90%.
El brot ha generat alarma entre els estudiants del sud-est d’Anglaterra. Molts han abandonat els campus i han tornat amb les seves famílies, mentre que d’altres fan llargues cues davant dels centres de vacunació per rebre la dosi. Streeting ha assegurat que el Servei Nacional de Salut (NHS) disposa de prou existències, tot i que algunes farmàcies han informat de problemes de subministrament a causa de l’alta demanda. Actualment la vacuna només s’administra gratuïtament als nadons, mentre que en la sanitat privada el seu preu pot arribar a les 110 lliures (uns 127 euros).
Preocupació per nous casos
Alguns estudiants han criticat la lentitud amb què les autoritats han respost al brot i han mostrat preocupació per la possibilitat que el nombre de casos continuï augmentant en els pròxims dies, una possibilitat que la UKHSA no descarta.
«En brots com aquest, el normal és que es produeixi un petit augment del nombre de casos pendents, així que sospito que aquesta xifra pujarà lleugerament», ha assegurat el doctor Robin May.
Tot i això, l’agència assenyala que no hi ha dades que indiquin cap nou brot de contagi més enllà del focus
