El robatori de gasoil a camioners puja el 50% a l’AP-7 per l’alça del preu
Els Mossos estudien reforçar la unitat que investiga els delictes a la carretera davant l’escalada dels últims 5 anys
Girona és un punt negre
Els agents indiquen que molts detinguts són reincidents i pertanyen a bandes itinerants
L’objectiu preferent són els camions de rutes internacionals que necessiten omplir dos dipòsits
David López Frías
"El transportista no se sent segur ara", diu Carlos Folchi, president de Fenadismer (Federació Nacional d’Associacions de Transport d’Espanya). Folchi es refereix als robatoris a camions en general i de combustible en particular.
La guerra a l’Orient Mitjà manté bloquejat l’estret d’Ormuz, pas de més del 20% del combustible que es consumeix al món, fet que ha provocat una escalada en els preus, per la qual cosa el sector preveu un augment en aquest tipus de delicte que té tres escenaris clars, segons Folchi: "Madrid, Andalusia i, sobretot, l’AP-7, l’autopista utilitzada per a la major part d’entrades i sortides de mercaderies a Espanya". El 60% de les exportacions, assenyala, passen per aquesta artèria.
Un estudi de Fenadismer, en col·laboració amb l’empresa de pneumàtics Continental, revela que els robatoris a camions s’han incrementat en un 33,6% en els últims cinc anys a Espanya. El document inclou una enquesta a 700 transportistes, dels quals més de la meitat (el 52,1%) han sigut víctimes de robatoris i/o agressions en aquell període de temps.
Les dades dels Mossos ratifiquen aquesta sensació, especialment pel que fa al robatori de combustible. Les últimes xifres disponibles són del primer semestre del 2025 i revelen que la sostracció de gasoil a camions i altres vehicles pesants aparcats en àrees de servei es va incrementar un 50% els primers sis mesos de l’any respecte al 2024. La policia autonòmica va rebre en aquest interval 72 denúncies per sostracció de combustible, davant les 48 registrades en el mateix període de l’any anterior. Va ser l’únic delicte que es va incrementar després de l’augment de la pressió policial.
El cap d’Investigació Viària dels Mossos d’Esquadra, Francesc Parra, confirma que l’encariment del gasoil és la principal raó i que les bandes dedicades a aquest tipus de delictes tenen com a principal objectiu els camions que fan rutes internacionals, per a la qual cosa necessiten dos dipòsits de combustible.
Punts negres
La província de Girona és un dels punts negres. A finals de febrer els Mossos, en col·laboració amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i policies locals, van establir sis punts de control en punts de la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins a l’N-2 i l’AP-7. L’objectiu era intensificar les accions contra la delinqüència itinerant que travessa la frontera amb França per delinquir, com els traficants i contrabandistes, així com grups de multireincidents que cometen furts i robatoris aprofitant l’alta afluència de vehicles.
El dispositiu, que s’inclou dins del Pla Kanpai contra la multireincidència, va acabar amb 247 identificats, dels quals 36 sumaven 200 antecedents, i 146 vehicles inspeccionats, entre els quals cinc autobusos.
Respecte als robatoris totals, segons dades dels Mossos, el 2024 es van cometre 1.539 robatoris i furts a l’AP-7 a la zona de Girona (128 al mes), cosa que significa un 5,6% del total d’aquest tipus de delictes registrats en aquesta província. Entre el gener i el novembre del 2025 van ser 1.347 sostraccions (122 al mes), principalment furts i robatoris amb força dins del vehicle. El 2024 els Mossos van detenir 46 persones relacionades amb aquests robatoris i furts a l’autopista, de les quals 19 van ser arrestades en més d’una ocasió. En els primers 11 mesos del 2025 la policia va capturar 47 sospitosos pels mateixos delictes a l’AP-7, dels quals 14 van ser detinguts més d’una vegada. Un sospitós va acumular nou arrestos en aquest període.
Els Mossos indiquen que un gruix pertany a bandes itinerants que treballen a tota l’AP-7, però que solen preferir actuar més a prop de la frontera per escapar cap a França. Aquests grups es dediquen a robatoris i furts, principalment de vehicles aparcats en àrees de descans, ja siguin turismes, quan els seus ocupants estan de viatge, o camions, dels quals solen emportar-se la càrrega a la nit. La policia remarca que hi ha bandes de teloners molt actius que solen obrir els camions per la banda posterior per robar material electrònic, perfums, roba o altres objectes valuosos. Per fer-ho solen actuar en grup i porten furgonetes amb les quals escapen ràpidament, de vegades en contra direcció per l’AP-7, cosa que genera un problema de seguretat.
La Unitat Operativa de Mobilitat dels Mossos s’encarrega d’investigar els delictes comesos a la xarxa viària. Compta amb una vintena d’agents distribuïts per Girona, Tarragona, Manresa i Sabadell. Davant l’augment dels robatoris, la Comissaria General de Mobilitat estudia ampliar la unitat amb un reforç d’efectius d’un 15% i un responsable de l’Àrea Central d’Investigació Viària. Juntament amb aquests agents, patrulles de seguretat ciutadana i de les àrees regionals de trànsit dels Mossos es dediquen a fer tasques de vigilància i prevenció de delictes a l’AP-7. La seva presència a la carretera es reforça quan es fan dispositius davant l’augment de trànsit per operacions de sortida o retorn, o durant el període de ponts i vacances.
