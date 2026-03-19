Sant Llorenç de la Muga
El xalet on Franco feia caceres secretes a l'Empordà, a la venda per 540.000 euros
Miquel Mateu, primer alcalde de Barcelona després de la Guerra Civil, va adquirir els terrenys just després de la guerra on s'inclou un habitatge restaurat de tres habitacions
La finca, amb 25 hectàrees de bosc i molta història va ser escenari habitual de trobades i caceres de les èlits franquistes
Sònia Fuentes
A Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà) s’ha posat a la venda el xalet de caça que va fer construir Miquel Mateu, propietari del castell de Peralada i primer alcalde franquista de Barcelona als terrenys del mas de Can Manera, adquirits just després de la guerra.
Una zona d'influència
Consta que el general Franco hi feia visites secretes en el marc d’algunes de les caceres organitzades per Miquel Mateu. Segons Mis conversaciones privadas con Franco (1976), el tinent general Franco Salgado-Araujo, conegut a la família com a Pacón i cosí del dictador, va anotar al seu diari l’octubre de 1954: "Les caceres són un pretext perquè hi vagin tots els amics dels propietaris que tenen interessos. I a més d’aprofitar per fer amistats, demanen favors, exempcions de tributs i permisos d’importació. Hi assisteixen tots aquells funcionaris de la branca de l’administració que interessen als terratinents, propietaris dels cotos de caça, amb els quals els convé tenir bones relacions i demostrar la seva influència en les altures".
Ara la seva història torna a la llum amb la posada a la venda de la propietat. L’associació empordanesa Gas Mountain se n’ha fet ressò a les seves xarxes socials, i alguns comentaris generen debat: hi ha qui proposa "derruir-la i retornar-la a la família d’abans de la guerra", tot i que la casa ja fa temps que hauria canviat de mans.
Una casa amb història
La finca, que ocupa 25 hectàrees de bosc, compta amb un habitatge de prop de 130 m². Qui disposi de 540.000 euros pot aconseguir aquesta propietat, un xalet rústic de pedra restaurat amb tot l’encant d’una casa històrica. L’anunci publicat al portal immobiliari Idealista detalla que l’habitatge consta de tres habitacions dobles, dos banys amb dutxa, un saló-menjador amb llar de foc, cuina amb rentador i unes golfes convertit en biblioteca.
L’anunci destaca també les excel·lents vistes, la terrassa, la calefacció individual i l’entorn natural de boscos i horts, mantenint l’aire històric i singular que fa que la finca sigui tan peculiar
