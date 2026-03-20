Cita anual esportiva
Torna la Can We Run a Santa Coloma: apunta’t aquí a la popular cursa d’humans amb les seves mascotes
La quarta edició de la prova colomenca tindrà lloc el diumenge 17 de maig al Parc Fluvial del Besòs
El Periódico
Torna la Can We Run Barcelona, la popular cursa en què persones i gossos corren en família en un marc incomparable, el Parc Fluvial del Besòs de Santa Coloma de Gramenet. Les inscripcions per a l’esdeveniment, que tindrà lloc el 17 de maig, ja estan obertes i es poden fer en aquest formulari.
Els participants de la Can We Run poden anar acompanyats de fins a dues mascotes, i escollir qualsevol de les dues categories de la cursa: runner (6 quilòmetres) o marxa (3 quilòmetres). Al seu torn, es pot participar en ambdues modalitats com a menor d’edat, adult, o en família.
La cursa està pensada perquè humans i gossos es mantinguin sans i actius mitjançant l’activitat física, però també aposta per fomentar la responsabilitat dels amos respecte a les seves mascotes. La solidaritat és la tercera de les motivacions dels organitzadors: el 30% dels diners recaptats en les inscripcions es destinarà a la protectora Veu Animal.
Aquests fons ajudaran els gossos abandonats que necessiten cures i atenció, i en la recerca i captació de noves llars per a ells. Veu Animal és una associació sense ànim de lucre fundada el febrer de 2002 a Santa Coloma per un grup de voluntaris que es van unir amb l’objectiu de vetllar pels drets i necessitats dels animals.
La Can We Run va néixer el 2017, i ja s’ha celebrat amb èxit i ha reunit milers de participants en diverses ciutats espanyoles com Palma, Zamora, Gijón, Alicante, Málaga, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria i Vigo. Els organitzadors esperen superar en aquesta ocasió les aproximadament 500 inscripcions de l’any passat.
L’esdeveniment està organitzat per El Periódico i el diari Sport, i patrocinat per l’Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet i les empreses Aena, BonÀrea, Eurofitness, Josera, Trixie, Musky, Galerías del Tresillo i Ownat; i amb la col·laboració de Rucan, Canitas, Viladrau i Club d'Agility Ciutat Comtal.
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