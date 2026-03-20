Primers albiraments
El castor accelera el seu avanç per la conca de l’Ebre i es detecta per primera vegada a Catalunya
Els albiraments s’han produït a la comarca del Segrià, a prop del riu Cinca
La presència de castors als rius emmagatzema més carboni i mitiga el canvi climàtic
Guillem Costa
L’expansió dels castors europeus (‘Castor fiber’) per Espanya ja ha arribat a Catalunya. L’any passat es van detectar exemplars a prop del marge esquerredel Cinca, en un dels pocs trams de riu que penetren en territori català. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, no es té constància que s’hagi establert una població a la zona perquè no es realitzen seguiments exhaustius, però sí que es van registrar imatges que confirmen la presència, tot i que pugui ser puntual i esporàdica, d’aquesta espècie a Catalunya.
Fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica admeten tenir coneixement d’aquests primers albiraments, tot i que eviten afirmar que el castor s’hagi establert a les comarques de Lleida. Tot i així, adverteixen que la presència d’aquesta espècie no té per què suposar un problema per als ecosistemes, ja que els castors contribueixen a la recàrrega dels aqüífers i a la millora de l’hàbitat fluvial.
Es tracta d’un gran rosegador que pot conviure amb la llúdria, un dels mamífers fluvials icònics de la Península, i fins i tot generar zones de pesca ideals per a la llúdria, que a diferència del castor, és una espècie carnívora.
Progressió natural
«Les observacions, realitzades a través de càmeres de fototrampeig, es van fer a la comarca natural del Baix Segre, al sud-oest del Segrià, a prop de municipis com la Granja d’Escarp i Massalcoreig», relata a aquest diari un dels màxims experts en biodiversitat de la demarcació.
Ara per ara, no hi ha constància que els castors hagin arribat al riu Segre, però sí que s’han mogut per terrenys que són molt a prop de l’aiguabarreig (la confluència) entre el Segre i el Cinca. En aquests moments, com la presència del castor no és una cosa que preocupi sinó més aviat una situació que s’ha «naturalitzar», la Generalitat no té previst posar en marxa cap pla de seguiment específic.
Per a Josep Barba, investigador del CREAF (Centre d’Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals), és «natural» que el castor s’acabi assentant a Catalunya: «Ja s’han instal·lat en punts pròxims a l’embassament de Mequinensa i és qüestió d’anys que es reprodueixi de manera definitiva a Catalunya».
Bombardeig de castors
La tornada del castor a Espanya va començar de forma irregular amb soltes il·legals. Als anys noranta, un moviment naturalista liderat pel belga Olivier Rubbers va plantejar la reintroducció del castor en diversos rius europeus per restaurar la natura.
El mètode utilitzat es va denominar ‘beeaver bombing’ (bombardeig de castors) i consistia a alliberar exemplars en llocs on la població podria prosperar fàcilment. En el marc d’aquesta operació il·legal, es va reintroduir el castor a Navarra. «Al principi, l’Administració va mirar de capturar els animals per erradicar l’espècie, però de seguida es va veure que era molt complicat perquè l’espècie es reproduïa ràpidament», explica Barba.
Espècie protegida
Anys més tard, Europa va deixar clar que es tractava d’una espècie autòctona, extingida al segle XIX per la caça, que s’havia de protegir. D’aquesta manera, el 2020, el Ministeri per a la Transició Ecològica va incloure el castor en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESRPE), cosa que prohibeix la seva captura, llevat de casos molt excepcionals autoritzats.
Des d’aleshores, l’espècie ha avançat per les conques de l’Ebre, el Duero, el Guadalquivir i el Tajo i ha aconseguit establir-se en territoris molt allunyats del primer punt en què es van deixar anar exemplars. Dels 18 individus que es van deixar anar entre Navarra i La Rioja, s’ha passat a centenars d’exemplars actualment.
Els albiraments a Catalunya són un exemple més d’aquesta expansió, que malgrat començar amb una acció il·legal ara defensen tant el Govern estatal com la Comissió Europea.
Crítiques dels agricultors
Com sol passar amb tot animal salvatge que fa acte de presència a prop de camps, els agricultors ja han expressat la seva preocupació pels possibles danys en els cultius.
No obstant, Barba remarca que l’activitat del castor es concentra als primers 20 metres des de la vora del riu: «No solen allunyar-se del curs fluvial, per tant, les afectacions són molt localitzades, únicament en els cultius immediats al llit del riu». «A més, la seva dieta principal es basa en petites branques, per la qual cosa no tenen potencial per causar problemes com els del conill», assenyala.
