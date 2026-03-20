Estudi científic
Coartada per a la hipocresia
Un estudi liderat per investigadors xinesos relaciona la "inconsistència moral" amb un desajustament en l’activitat de l’escorça prefrontal ventromedial.
Valentina Raffio
Sempre s'ha dit que la hipocresia, és a dir, defensar una cosa i fer la contrària, és un tret relacionat amb la falta de valors, la feblesa de caràcter o els conflictes interns d'un individu que el porten a actuar d'una manera diferent del que suposadament defensa. No obstant, segons un equip d'investigadors de la Universitat de Ciència i Tecnologia de la Xina, aquest comportament pot estar relacionat amb el funcionament d'una regió del cervell. Concretament, amb l'escorça prefrontal ventromedial (vmPFC), que pot ser clau en la coherència moral. Un estudi experimental revela que aquesta àrea pot ser l'encarregada d'"integrar els nostres principis morals en les decisions que prenem".
El treball, publicat ahir a la revista Cell Reports, es basa en un experiment dut a terme amb un grup de voluntaris. Els investigadors van dissenyar una prova en què els participants podien obtenir beneficis econòmics si actuaven d’una manera deshonesta. Havien d’avaluar el seu propi comportament i el d’altres persones en la mateixa situació. L’anàlisi va mostrar que molts participants consideraven immoral enganyar, però jutjaven les seves pròpies accions amb més indulgència. Mostraven un comportament hipòcrita i aplicaven criteris diferents per jutjar una acció segons si es tractava d’ells mateixos o d’altri.
Les proves es van portar a terme mentre els participants es feien una ressonància magnètica. Això va permetre als investigadors estudiar quines parts del cervell s'activaven en diverses situacions. Segons l'anàlisi, les persones que mostraven una "coherència moral" activaven l'escorça prefrontal ventromedial d'una manera similar quan jutjaven i actuaven. Les persones "moralment inconsistents", per contra, mostraven menys activitat en aquesta regió quan prenien decisions i menys connexió amb altres àrees implicades en la presa de decisions. Els experts creuen que aquesta diferència suggereix que el problema no és pas que les persones no sàpiguen què està bé i què està malament, sinó que de vegades el seu cervell no connecta aquest coneixement amb els circuits implicats en les accions.
Tècnica d’estimulació
L'experiment també va usar una tècnica d'estimulació cerebral no invasiva per estimular aquesta àrea del cervell. Les anàlisis mostren que estimular l'escorça prefrontal ventromedial dels pacients n'augmentava la inconsistència moral. D'aquí ve una possible explicació a certs comportaments hipòcrites.
