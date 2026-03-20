MOBILITAT
El control dels semàfors amb IA podria reduir la durada dels desplaçaments
Glòria Ayuso
Barcelona té més de 40.000 semàfors en 1.800 encreuaments que regulen la circulació de cotxes, autobusos, tramvies, bicis, patinets i vianants. Tots funcionen de forma coordinada segons una programació preestablerta, que varia depenent del moment del dia: en hora punta els temps de verd i vermell són diferents que en una altra franja, de nit o durant els caps de setmana.
Però, ¿què passaria si, en comptes de comptar amb un programa preestablert, es pogués identificar a temps real qualsevol situació a la via pública i adaptar tota la coordinació semafòrica? Una simulació que ha portat a terme la UPC al carrer Aragó, a l’encreuament amb Aribau, indica que l’aplicació de la IA permetria reduir un 9,5% el temps global de viatge en hora punta. Concretament, de 7 h a 9 h del matí d’un dia feiner, l’optimització del sistema restaria un 14% el viatge amb cotxe, un 13% en bici, un 6% caminant i un 4% amb autobús. La reducció de la congestió repercutiria alhora en una disminució de la contaminació a la ciutat. Això sí, la priorització d’aquesta zona repercutiria en un augment del 8% del temps de viatge a Aribau.
La tecnologia ja existeix, i per identificar i posar a prova les millors solucions l’ajuntament ha llançat una convocatòria perquè les empreses que la desenvolupen presentin les seves propostes. La iniciativa s’emmarca en el Barcelona Innova Lab Mobility, que integren l’Ajuntament i Fira de Barcelona, per aplicar innovació a la ciutat. Entre les que es presentin s’elegiran dos, que a partir de finals d’any hauran d’implantar en diversos encreuaments de la ciutat una prova pilot. Hauran d’instal·lar sensors i sistemes de comunicació, i aplicar després la IA.
La prova pilot permetrà veure com funciona la tecnologia, on prioritzar el desplegament i calcular la inversió necessària.
