Avançament
Deu anys de la mort de Johan Cruyff, Tema del Diumenge
El Periódico
El 24 de març farà 10 anys de la mort de Johan Cruyff, jugador del Barça entre 1973 i 1978 i entrenador de l'equip blaugrana de 1988 a 1996, període en què el club va aconseguir la primera Copa d'Europa, a la final de Wembley de 1992. L'edició impresa d'EL PERIÓDICO d'aquest diumenge analitzarà la transcendència d'un dels mites del futbol mundial, que va liderar la Taronja Mecànica holandesa als anys 70. Es destacarà l'evolució tàctica del cruyffisme, com perviu i com s'ha adaptat al futbol actual. També s'hi inclourà una entrevista amb Jorge Valdano i, amb l'exemplar d'EL PERIÓDICO, es podrà adquirir la revista Líbero, que publica el número especial Cruyffismo o barbàrie.
Rússia i Binter
D'altra banda, l'actual guerra de l'Iran té moltes derivades i el suplement Entendre-hi més analitza a fons les conseqüències que comporta a Rússia. En un moment en què l'economia russa comença a fer aigües, Trump ha concedit a Putin un baló d'oxigen amb l'alleujament de les sancions internacionals imposades després de la invasió d'Ucraïna. Rússia aconseguirà ingressar 5.000 milions de dòlars extres a final de mes per a la maquinària de guerra a Ucraïna, però els ciutadans corrents, assetjats per la inflació i el nul creixement econòmic, amb prou feines notaran la millora en la seva vida. L'aixecament temporal de sancions tindrà un efecte limitat en la tendència descendent de les finances de l'Estat rus i els dèficits que actualment acumula el país.
Per acabar, el suplement Actius posarà el focus en l'aerolínia Binter, que controla els vols interinsulars canaris i que aspira a continuar creixent amb un augment de les rutes a la península Ibèrica i tornant a altres destinacions del continent europeu, amb voluntat de vendre un més bon servei.
