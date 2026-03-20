Cultura. ‘Fragments, cites i passatges’
La Fundació La Caixa i Exteriors impulsen la cultura a les ambaixades europees
Berta Colomer
El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i el director general de la Fundació La Caixa, Josep Maria Coronas, han firmat un acord per acostar les obres de la Col·lecció d’Art Contemporani de l’entitat a les ambaixades d’Espanya a les principals capitals europees. L’acord traça un pla amb què algunes de les obres representatives de l’art espanyol entre 1925 i 1976 a la Col·lecció d’Art Contemporani Fundació La Caixa, recorreran diferents ciutats d’Europa.
Art d’avantguarda
Fragments, cites i passatges, que així es diu, inclou peces d’artistes espanyols de reconegut prestigi. L’itinerari comença amb l’obra Le lion (1925), de Joan Miró, un exemple de les seves incursions inicials en el surrealisme. Continua amb pintures de Joan Ponç i Modest Cuixart, del grup Dau al Set, un dels primers col·lectius que s’allunya de l’art oficial amb una sensibilitat pròxima al surrealisme. La mostra segueix amb la peça El beso – Maternidad (1951) d’Eudald Serra, pioner de l’avantguarda escultòrica de postguerra; i continua amb obres dels membres del grup El Paso i de l’informalisme –Manuel Millares, Luis Feito, Martín Chirino, Gustavo Torner i Antoni Tàpies– que van ser pioners en el reconeixement internacional de l’art espanyol de mitjans del segle XX. L’exposició compta també amb pintures i escultures de marcat caràcter abstracte i personal, com són les de Jorge Oteiza i Eduardo Chillida. El recorregut finalitza amb l’escultura Menina-Miró (1976) d’Equipo Crónica, que encarna el vessant reivindicatiu i ple d’ironia del nou realisme europeu. El projecte està comissariat per Oscar Pina, responsable de continguts del Departament d’ArtHub i Col·lecció de la Fundació La Caixa.
Fragments, cites i passatges. Col·lecció d’Art Contemporani de la Fundació La Caixa s’inaugurarà ben aviat a l’Ambaixada d’Espanya a Berlín, on podrà visitar-se fins a la tardor. Posteriorment viatjarà a les ambaixades de París, Londres i Brussel·les. L’acord de col·laboració amb el Ministeri d’Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació reafirma el compromís de la Fundació La Caixa amb l’excel·lència artística i la difusió del patrimoni cultural.
La col·lecció, creada el 1985 acull prop de 1.100 peces i una clara vocació internacional, amb artistes com Gerhard Richter, Antoni Tàpies, Cindy Sherman, Doris Salcedo o Mona Hatoum.
