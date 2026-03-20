Mobilització dels docents
Vaga de professors a Catalunya: ¿On és avui divendres?
El Periódico
Els col·legis i instituts de Catalunya posen fi avui divendres a una setmana de vagues de mestres i professors en reivindicació de millors sous, més recursos per als plans d’inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia.
La vaga està convocada pels sindicats majoritaris Ustec i Professors de Secundària, juntament amb la CGT i la Intersindical. Aquestes centrals consideren insuficient el pacte signat per CCOO i UGT amb el Govern, que pretenia tancar el conflicte amb un increment salarial de 3.000 euros l’any i el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies, entre altres mesures.
Els sindicats convocants de l’aturada van sotmetre aquest acord a referèndum la setmana passada. Segons Ustec, dels 42.965 participants en la consulta, van rebutjar el pacte 40.780 persones (un aclaparador 95%), mentre que el van avalar 2.185 (només el 5%).
La setmana de vaga ha constatat de quatre dies d’aturades per territoris, més un cinquè dia d’aturada general, de manera que en total seran dues jornades de vaga per centre educatiu. El calendari per zones és aquest:
- Dilluns 16 de març: Barcelona, resta del Barcelonès i Baix Llobregat.
- Dimarts 17 de març: Penedès, Tarragona i Terres de l’Ebre.
- Dimecres 18 de març: Catalunya Central, Lleida, i Alt Pirineu i Aran.
- Dijous 19 de març: Vallès Occidental i Oriental, Maresme i Girona.
- Divendres 20 de març: vaga a tots els centres educatius de Catalunya.
A la protesta d’avui divendres també s’hi sumen el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Plataforma PAS (formada per conserges i administratius). El punt culminant de la jornada serà la manifestació unitària a Barcelona que sortirà de la plaça de Tetuan a les 12.30 hores.
Qui està convocat a la vaga?
Entre dilluns i dijous, els sindicats Ustec, Professors de Secundària, CGT i Intersindical convocaven tot el personal docent i laboral d’atenció educativa de cada territori.
Avui divendres, a més, estan cridats a la jornada d’aturada tot el personal d’administració i serveis (PAS) i els estudiants a partir de tercer d’ESO (els més petits no tenen dret a vaga), convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
Serveis mínims
Per a aquesta vaga educativa, la Generalitat ha decretat uns serveis mínims de un docent per cada tres aules en les etapes d’infantil, primària i ESO. Durant les jornades d’aturada també haurà de ser present a cada centre educatiu almenys un membre de l’equip directiu, segons l’edicte publicat pel Departament de Treball.
Als centres d’educació especial haurà de treballar-hi el 50% de les plantilles, mentre que a les llars d’infants s’ha establert un mínim del 33% del personal. A més, els serveis mínims preveuen que es mantingui la meitat del personal de menjador, cuina, acollida, extraescolars i atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
Discrepàncies sobre el seguiment de la vaga
La primera jornada de vaga, convocada als serveis territorials de Barcelona, Barcelonès i Baix Llobregat, va tenir un seguiment del 70% segons els sindicats i del 32% segons la conselleria. Part del ball de xifres, que s’ha mantingut durant els dies posteriors, ve del fet que el departament de la Generalitat compta els docents de baixa com a personal que ha anat a treballar.
El gruix de docents consultats per Helena López per a EL PERIÓDICO apunten que la vaga ha tingut fins ara una mica menys de seguiment que l’aturada massiva de febrer, tot i que precisen que molts professors que dilluns van anar a treballar se sumaran a la vaga d’avui divendres.
