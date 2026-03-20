Setmana de protestes
La jornada de vaga general educativa a Catalunya comença amb talls a l'AP7, la B20, la C17, la C25 i la Ronda de Dalt
Després de quatre dies de vagues territorials, aquest divendres l'aturada és general, a tot el territori i per a tots els actors: docents, PAS, PAE i estudiants
Ustec demana als grups parlamentaris que posin la crisi educativa sobre la taula i "obliguin" el Govern a asseure's i negociar de nou
Helena López
El missatge "no és docència, no supervivència”, escrit amb un retolador negre mig gastat en una caixa de cartró convertida en pancarta, resumeix a la perfecció el germen d'una mobilització que aquest divendres abans de les vuit del matí tallava l'AP7 a Bellaterra, la Ronda de Dalt a Finestrelles i Vall d'Hebron i la B20 abans del Nus de la Trinitat, la C17 a Gurb i la C25 a Manresa després d'una setmana de protestes territorials marcada també pels talls de carretera i tancaments a tot el país.
Els professors catalans estan esgotats. Senten que és impossible tirar endavant unes aules cada vegada més complexes, plenes de nens cada curs amb més dificultats, amb les eines de què disposen i amb aquests cinc dies de vaga volen mostrar un contundent 'fins aquí hem arribat'.
A aquesta conclusió és pràcticament inevitable arribar parlant amb qualsevol mestra o traient el cap a qualsevol de les desenes de protestes que aquesta setmana han recorregut el país, en les quals, és clar, també s'ha parlat de sous, l'altra gran reivindicació, i de burocràcia -“Fins als ovaris, d’omplir formularis” o "Estem fins a l’espardenya de tanta contrasenya" han estat altres dels ‘hits’ d'una setmana-, juntament amb "abaix les ràtios", "sense inversió no hi ha inclusió" i "menys ordinadors i més vetlladors".
Un malestar que, lluny de disminuir, ha fet créixer un pacte amb CCOO i UGT que senten com una traïció –com els han fet saber també en infinitat de crits i pancartes apuntant directament als "sindicats del pacte"- i un Govern que es nega a tornar a asseure's amb els convocants de les protestes: Ustec, Professors de Secundària, CGT i la Intersindical (aquests últims sense presència a la taula negociadora).
Consignes com 'fins als ovaris, d'omplir formularis' denuncien l'excés de burocràcia a què està sotmès el professorat
Iolanda Segura, portaveu d'Ustec -el sindicat majoritari a l'escola catalana-, demana al president Illa que a la reunió d'avui amb els grups parlamentaris sobre la crisi a l'Orient Mitjà, s'hi inclogui també la crisi en Educació. "No pot ser que mentre** Barcelona es desborda de malestar docent**, el Govern faci veure que no passa res. Demanem als** grups parlamentaris** que posin el tema sobre la taula i obliguin el Govern a asseure's i negociar de nou", apunta.
De Francesc Macià a Rambla Prim
Amb l'objectiu de paralitzar la capital catalana -cap a la qual es dirigeixen desenes d'autobusos amb docents des de diferents punts del país- han organitzat quatre columnes per acudir-hi a peu, caminant per la calçada, tallant la carretera, cap a la manifestació. Una des de Francesc Macià, paralitzant la Diagonal, dues més a Rambla Prim i Ciutat de la Justícia, per fer el mateix amb la Gran Via des dels dos extrems i una altra a la Meridiana.
Les quatre columnes confluiran a les 12.30 a la plaça de Tetuan per avançar passeig de Sant Joan avall fins al Parlament, on es trobaran amb els metges.
