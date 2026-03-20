El futur del model de ciutat
L’Hospitalet crearà un recàrrec per equiparar la taxa turística a la de BCN
L’Ajuntament farà una "aplicació de màxims" del tribut que fins ara, per llei, només podia aplicar la capital catalana
Àlex Rebollo
Els ajuntaments busquen fórmules perquè l'activitat turística repercuteixi de forma més positiva en els veïns. Fa un any i mig, l'Hospitalet de Llobregat va demanar a la Generalitat equiparar la taxa turística a la de Barcelona. La Generalitat va desencallar al gener la reforma de la taxa turística i ara possibilita que els consistoris imposin un recàrrec municipal que s'afegeixi a la taxa catalana, un recurs del qual únicament podia disposar la capital. L'Hospitalet aprofitarà aquest nou marc legal per crear el seu propi recàrrec.
"La norma afegeix alguna de les nostres peticions, com la que puguem incorporar una taxa específica com a ajuntament en funció de la tipologia d'establiments. No s'iguala amb Barcelona, però sí que redueix aquesta sensació de greuge que teníem", explica el regidor d'Economia i Proximitat de l'Hospitalet, José Antonio Alcaide. Tot i que el govern local encara ha de definir la lletra petita de la seva taxa turística, Alcaide avança que la intenció de l'executiu és d'anar "a una aplicació de màxims". El tribut anirà directament a les arques locals i serà així un complement a la taxa de la mateixa naturalesa que ja cobra la Generalitat, que fins ara genera 1,6 milions a l'Hospitalet.
La pressió turística i les crítiques contra la massificació d'aquesta activitat fa temps que van sobrepassar les fronteres de Barcelona. A l'Hospitalet la sensació és que, mentre els allotjaments i les pernoctacions turístiques augmenten, els possibles beneficis derivats d'aquest model econòmic no s'acaben de quedar al municipi. Una cosa que, en part, ha de revertir la nova taxa una vegada s'implementi.
El govern de l'alcalde David Quirós avaluarà en els pròxims mesos si el tribut s'aplica en períodes determinats, a tota la ciutat o només en alguns barris, entre altres elements. Amb tot, Alcaide insisteix que aniran a màxims per poder destinar aquests ingressos a favor de la ciutat. "Anirà òbviament en benefici dels entorns on tenim ubicada la nostra oferta hotelera", apunta el regidor, que destaca les polítiques de vivenda, de regeneració urbana i de manteniment públic com els principals focus de l'executiu. El nou tram municipal de la taxa podrà arribar a un màxim de quatre euros sempre quan no superi la que ja aplica la Generalitat.
Auge del sector
El 2001, la segona ciutat de Catalunya comptava amb tan sols un hotel en el seu historial. Dues dècades després (el 2023), l'Hospitalet va arribar al milió de pernoctacions. Una fita que s'ha consolidat en els últims anys. Tot i que el negoci turístic queda encara lluny del d'altres poblacions costaneres i, per descomptat, de la veïna Barcelona, les dades que manegen la Cambra de Comerç de Barcelona i el consistori destaca com el mercat hoteler s'ha fet fort a la ciutat. Com les pernoctacions, els ingressos procedents de la taxa turística han guanyat pes a l'Hospitalet any a any. La ciutat va recaptar a l'exercici complet del 2024 –últimes dades disponibles– un total d'1,6 milions d'euros que van anar a parar a la Generalitat. Va ser el tercer any consecutiu que la localitat va sumar més d'un milió d'euros resultants de gravar l'activitat turística.
Un dels moments àlgids de l’any per al sector hoteler hospitalenc va lligat als congressos que acull el recinte Gran Via de la Fira de Barcelona. Durant els quatre dies que va durar l’últim Mobile World Congress (MWC), els hotels de la segona ciutat catalana van sumar 15.645 pernoctacions, segons assenyalen les últimes xifres de la Diputació de Barcelona.
