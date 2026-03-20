Les ciutats del Vallès aposten per la regulació

Pisos turisticos en la zona de Hospitalet, Collblanc. / MANU MITRU

Gerardo Santos

Barcelona

Les principals ciutats del Vallès coincideixen a assenyalar que els pisos turístics no els suposen un problema. Per això no en preveuen la prohibició, sinó que les seves posicions tendeixin a la regulació, amb l’excepció de Granollers, on fonts municipals asseguren que "a partir del 2028 no es donaran noves llicències", cosa que de facto suposa el veto als pisos turístics a partir de llavors. Sant Cugat és un altre d’aquests municipis en què s’aposta per la regulació per davant de la prohibició, cosa que "garanteix la implantació controlada i un nombre reduït", asseguren fonts municipals. Una fórmula que, assenyalen, preveuen actualitzar "pròximament". A Cerdanyola, el govern local assegura que "encara no s’ha decidit res" sobre això, però que en tot cas està previst "obrir el debat".

Les dues cocapitals del Vallès Occidental també aposten per la regularització. A Terrassa, fonts municipals assenyalen que el govern local "està treballant" en la modificació urbanística per "adaptar-se al nou marc i garantir l’equilibri entre habitatge habitual i usos turístics". Així les coses, els HUTs egarencs poden continuar operant fins al novembre del 2028, quan hauran d’obtenir la llicència urbanística o bé aturar la seva activitat.

Tracking Pixel Contents