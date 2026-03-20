Crisi hídrica
El mal estat dels rius catalans amenaça de mort els peixos autòctons
Los científicos ya perciben en sus análisis el declive de especies como la trucha, el barbo de montaña o el cacho
Guillem Costa
Anguiles agonitzen a la desembocadura del Francolí, a Tarragona. Algunes s’acumulen en basses per esgotar les últimes existències d’aigua. Aquesta escena s’ha repetit en els últims dies i podria ser un avançament del que passarà en altres rius i rieres de Catalunya si la <strong>sequera</strong> no cessa.
En el cas del Francolí, no obstant, la falta d’aigua no n’és l’única responsable. Almenys això és el que asseguren ecologistes que segueixen l’estat del riu dia a dia: «El gran problema és que s’utilitza més aigua del compte per a usos industrials i municipals i el cabal no té prou força per arribar al mar».
Els rius del nord-est de Catalunya, abans permanents durant tot l’any, cada vegada més s’estan convertint en rius temporals, per la qual cosa la reproducció d’algunes espècies es complica. Ordeix posa el focus en les truites: «Estan patint molt. Necessiten aigües fredes i com que això ara és difícil han de remuntar riu amunt i ja no les trobem on era habitual fa anys».
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
- La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona