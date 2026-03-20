Temps
Cap de setmana de contrastos: la predicció del Meteocat per a Catalunya
La primavera porta un clima inconstant: sol, pluja, fred o fins i tot neu
Andrea Valenzuela García
La previsió meteorològica dels pròxims dies ve marcada per un flux marítim del Mediterrani, que farà augmentar els núvols i baixar els termòmetres.
Deixem enrere l’hivern i, durant els primers dies de primavera, durant el cap de setmana es podrien experimentar molts tipus de climes diferents, des de sol i una mica de calor fins a fred, pluja, tempestes o fins i tot neu.
Aquest divendres, Catalunya s’ha despertat molt freda: les temperatures han baixat notablement, fins a arribar als 0 ºC a Girona, 1 ºC a Mollerussa (Pla d'Urgell, Lleida) i a la Seu d'Urgell (Alt Urgell, Lleida), i 3 ºC a Gandesa (Terra Alta, Tarragona).
Previsió meteorològica per a aquest divendres
Pel que fa al temps, aquest divendres a Catalunya predomina un cel poc ennuvolat, tot i que a la segona meitat del dia aniran augmentant els núvols alts i els intervals ennuvolats al sud de Tarragona.
Per a aquest dia no s’esperen precipitacions en cap punt del territori, segons l’Aemet.
Les temperatures mínimes han baixat notablement en les primeres hores de la jornada, i fins i tot hi ha hagut gelades febles al Pirineu, però les màximes pujaran i podrien deixar un ambient agradable al migdia pel calor solar. Barcelona, Girona i Tarragona podran arribar a màximes de 17 ºC, 18 ºC i 19 ºC, respectivament, i Lleida pot assolir els 20 ºC.
Dissabte tranquil
Les primeres hores de dissabte s’esperen molt ennuvolades al sud de Catalunya i més serenes a la resta. A partir d’aleshores, el Meteocat indica que quedarà un cel més clar al conjunt de la comunitat.
No es preveuen precipitacions ni canvis notables en les temperatures, tot i que, si n’hi ha, serà amb tendència a una pujada suau. Igualment, continuen per sota del que és habitual per a aquesta època.
Diumenge inestable
De cara a diumenge, podria predominar un ambient assolellat fins a mig matí, quan ja creixerà la nuvolositat, sobretot a les zones de muntanya i a la meitat nord del territori.
A partir del migdia s’esperen ruixats a Girona, Barcelona i al Pirineu, que podrien anar acompanyats de tempesta i localment amb calamarsa. A la zona del nord-est del Pirineu són probables algunes nevades a cotes mitjanes, al voltant dels 1.400 i els 1.600 metres.
Tot i això, les temperatures màximes podrien pujar lleugerament.
Alguns dies de calma
La setmana vinent es pot presentar més estable i tranquil·la des de dilluns fins a dimecres, amb temperatures més elevades i baixa probabilitat de precipitacions, que en tot cas serien febles.
Tanmateix, a partir de dijous és possible un canvi de temps que retorni les pluges i la neu a Catalunya.
