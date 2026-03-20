Dèficit històric
La millora de l’R2 entre Castelldefels i el Prat es retarda més enllà del 2030
Un canvi de criteri del Ministeri de Transports, que ara exigeix elaborar un estudi informatiu, congela els avenços administratius per quadruplicar les vies al Baix Llobregat.
Per a l’associació PTP, la decisió és un «desastre» que afecta 80.000 usuaris diaris
Pau Lizana Manuel
La gran reforma de l’R2 Sud entre Castelldefels i el Prat de Llobregat –que consisteix a quadruplicar les vies– haurà d’esperar fins més enllà del 2030. L’actualització del pla de Rodalies presentada al gener pel Ministeri de Transports, Adif, Renfe i la Generalitat va tornar a posar a la casella de sortida aquesta intervenció a la xarxa ferroviària, malgrat que el pla original del 2020 preveia que l’obra estigués acabada a finals d’aquesta dècada i que ja s’havia licitat el projecte de la reforma. Les plataformes d’usuaris i del transport públic ja van posar el crit al cel per la demora d’una actuació que consideren clau per millorar el trànsit de l’R2 Sud i els Regionals del corredor sud.
Segons recull l'actual Pla de Rodalies, aquesta actuació rebrà només 2,59 milions d'euros abans del 2030 i recuperarà 67,81 més enllà del final d'aquesta dècada. Són xifres i dates molt diferents de les que ofereix el pla original del 2020, quan estava previst que la planificació de les obres en el tram rebrien quatre milions d'euros fins al 2025 i 79 més fins al 2030. El canvi en la inversió i en els terminis de l'obra és decisió del Ministeri de Transports, l'Administració encarregada de planificar les infraestructures ferroviàries. Fins ara, es considerava que la quadruplicació de les vies era una obra que no afectava de manera significativa el traçat original i, per tant, podia començar a planificar-se sense passar per l'estudi informatiu, un primer tràmit administratiu a càrrec de Transports. No obstant, el ministeri ha canviat de criteri i considera ara que ha de tornar a aquesta fase anterior, per la qual cosa fa marxa enrere als tràmits ja realitzats.
El cas és que Adif ja havia tret a licitació el projecte a finals del 2024 per 4.131.755,08 euros i preveia finalitzar la redacció en uns 36 mesos. El concurs públic va avançar i el 12 de desembre del 2024, la multinacional TyLin – la mateixa empresa que ara estudiarà la viabilitat que FGC assumeixi la construcció del metro del delta – va guanyar el concurs. El febrer del 2025, no obstant, Adif, a instàncies del ministeri, va donar l'alto al procés i el va acabar paralitzant al desembre, tal com recull un document publicat el 10 de març consultat per EL PERIÓDICO.
Aquest text recull el que el nou Pla de Rodalies ja deixava entreveure: el Ministeri de Transports va comunicar a Adif que aquesta actuació no podia passar directament al projecte constructiu i que havia de comptar abans amb un estudi informatiu. Transports argumenta el canvi de criteri en el fet que les vies "s'especialitzen per tipus de tràfic" i que "per a la seva implantació l'actuació genera una nova plataforma ferroviària en alguns punts". És a dir, els treballs són de més envergadura.
En concret, com recullen els detalls de la licitació del projecte constructiu que ha acabat desistida, l'actuació preveu que les dues noves vies exteriors que es construeixen quedin reservades per als Regionals i els trens de l'R2Sud semidirectes i que les internes es destinin als Rodalies que paren a totes les estacions.
En el dia d'avui circulen vuit trens per hora i sentit en aquest tram, sis de l'R2Sud i dos dels regionals del sud. En principi, si no es produeix cap tipus de retard, els trens estan coordinats perquè els Regionals, que avancen a molta més velocitat, avancin abans d'aquest tram als Rodalies. Les demores habituals a la xarxa, no obstant, provoquen que molts dels Regionals hagin d'esperar darrere de trens de l'R2Sud i, d'altra banda, que molts dels trens de Rodalies hagin d'adaptar la seva marxa al pas dels regionals.
Més trens i menys temps
Quadruplicar les vies ha de permetre que Regionals i R2Sud avancin per carrils separats sense encavalcar-se. "El temps de viatge es podria escurçar entre sis i set minuts, es respondria millor a les incidències i podria plantejar-se fins i tot augmentar la freqüència dels regionals", resumeix el president de l'associació Promoció del Transport Públic, PTP, Adrià Ramírez. La seva associació va ser una de les primeres a denunciar el canvi d'opinió del ministeri, una decisió que consideren "arbitrària" i un "desastre" per als prop de 80.000 usuaris diaris de l'R2Sud.
"És una obra importantíssima i ha de fer-se al més aviat possible", defensa el president del Centre d'Estudis del Transport Terminus, Joan Carles Salmeron. "Aquestes quadruplicacions funcionen molt bé en altres ciutats d'Europa. Resulten més beneficioses, fins i tot, que fer noves línies", insisteix Salmeron. Coincideix amb el diagnòstic David Cortés, de la plataforma d'usuaris del corredor sud Dignitat a les Vies. "Es podria tenir tot llest en un parell d'anys, però no els interessa", denuncia Cortés, que destaca que es tracta de la línia més saturada de la xarxa catalana i que, en principi, encara ho estarà més a partir del mes de gener vinent.
Cortés adverteix que amb la nova R-Aeroport, els trens que ara van a l'aeroport hauran de desviar-se fins a Castelldefels i "saturaran encara més" aquest tram. "Si ja va malament, imagina't...", lamenta aquest usuari. Aquests dies, d'altra banda, la línia està afectada per les obres als túnels del Garraf, que obliguen a tallar una de les dues vies disponibles i redueixen la freqüència de pas dels trens al Garraf i el Baix Penedès.
La decisió també va molestar alguns ajuntaments de la zona, com Viladecans i Gavà.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos