Per valor de gairebé 210.000 euros
Els Mossos detenen un lladre multireincident per 14 robatoris amb força a Barcelona, Sant Cugat, Terrassa i Castelldefels
L’arrestat accedia als domicilis escalant i forçant accessos en franges horàries en què no hi havia ningú a les cases
El Periódico
Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Rubí van detenir el 4 de març un lladre reincident per set robatoris amb força a l’interior de domicilis de Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Castelldefels.
El detingut, de 35 anys, actuava en hores en què els domicilis estaven buits i hi accedia escalant, forçant portes o finestres. La policia catalana assegura que es desplaçava en transport públic per dificultar el rastreig.
La investigació l’ha relacionat amb set robatoris al Vallès i al Baix Llobregat comesos entre el 18 de novembre i el 3 de desembre de 2025, però ja estava sent investigat per altres set robatoris a Barcelona.
Els Mossos el van detenir ‘in fraganti’ a Terrassa, en el marc d’un robatori amb força en aquest municipi. El detingut hauria robat joies i objectes d’alta gamma per valor de més de 9.000 euros i més de 500 euros en efectiu.
Pel que fa als robatoris previs a Barcelona, el detingut hauria robat joies valorades en més de 200.000 euros al districte de Sarrià-Sant Gervasi entre els mesos d’octubre i febrer.
L’home, que acumula antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial el 7 de març davant del jutjat de Terrassa.
