Seguretat viària
Una nova tecnologia reduirà el temps de resposta davant una emergència a la C-32
La digitalització i la connectivitat 5G de l’autopista permet coordinar el trànsit en temps real per agilitar l’arribada d’ambulàncies entre Castelldefels i el Vendrell.
Germán González
L'autopista C-32 al tram entre Castelldefels i el Vendrell va estrenar una nova tecnologia que permet reduir el temps de resposta dels vehicles d'emergència, com ambulàncies, davant un accident. A partir de la digitalització de la carretera amb connectivitat 5G d'alta precisió, es va crear una rèplica digital (digital twin) que permet que la infraestructura detecti automàticament l'aproximació d'una ambulància i coordini el trànsit en temps real per obrir-li pas de manera segura. Així, el temps de resposta es redueix en un 20%, ja que, en cas d'accident, la rèplica digital monitora l'autopista integrant dades de sensors de carretera i informació V2X amb xarxes 5G i ITS-G5. L'anàlisi de dades permet al sistema seleccionar l'estratègia òptima per obrir pas al vehicle d'emergència, cosa que incrementa les probabilitats de supervivència.
Quan el detecta, el sistema genera a l'acte recomanacions automàtiques relacionades amb la distància de seguretat i maniobres que es transmeten en temps real als usuaris de la via. Per obtenir aquesta informació es van instal·lar una vintena d'antenes, algunes amb 5G, i 12 càmeres que monitoren la C-32. La detecció precoç de l'accident permet al sistema activar un protocol que informa els conductors a través de diversos canals: la unitat de bord (OBU) del vehicle, que no tots els cotxes tenen, els plafons informatius i l'aplicació mòbil AWAI d'Autopistes, que es pot descarregar.
El sistema el va presentar ahir el centre d'investigació i2CAT i Autopistes, filial d'Abertis a Espanya, a l'autopista C-32. La demostració la va seguir en directe el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Albert Tort Pugibet; el subdirector de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents de la Generalitat, Ferran Camps; el director d'i2CAT, Sergi Figuerola, i el director de Tecnologia i Innovació d'Autopistes, Àngel Codina.
Aquest sistema està emmarcat en el projecte d’investigació DIMOS 5G, que té per objectiu millorar la seguretat ciutadana a partir d’una gestió més predictiva i eficient de la mobilitat. Un dels grans reptes del projecte és garantir la connectivitat en entorns de visibilitat i cobertura reduïda, com els túnels. El sistema processa dades en brut de càmeres i sensors instal·lats a la via amb una latència mínima, que permet que el centre de gestió (A-TMC) validi i implementi maniobres que garanteixin el trajecte més ràpid possible per al vehicle d’emergència.
Avenç per "salvar vides"
El secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, va destacar que el projecte és una aposta per "la transformació digital aplicada a la mobilitat" i que permet "avançar cap a un model de carreteres intel·ligents, en el qual la tecnologia no únicament ens fa més eficients i sostenibles, sinó que actua directament per salvar vides i garantir una societat més segura".
Per la seva banda, el director d’i2CAT, Sergi Figuerola, va assenyalar que han pogut aplicar "investigació d’avantguarda" en "un entorn real i crític com la C-32", i gràcies a l’ús de rèpliques digitals i xarxes 5G transformar la infraestructura en un element actiu capaç de protegir les persones".
