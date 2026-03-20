Per què també protesten els metges catalans i com pot afectar CAPs i hospitals
Almenys mig miler de persones s'han concentrat a l'Hospital del Mar i caminen cap al Parlament
Joan Mateu Parra (ACN)
Almenys mig miler de persones s'han concentrat aquest divendres al matí a l'Hospital del Mar per manifestar-se en la novena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de l'octubre -la segona aquesta setmana, en una protesta que té previst arribar al Parlament i confluir amb la mobilització dels docents. Els manifestants han començat a caminar cap a dos quarts de dotze. A la capçalera, el missatge de la pancarta clama 'Conveni mèdic, ja!'. Els metges demanen "diàleg real" amb els responsables polítics i "mesures estructurals" davant la sobrecàrrega laboral. El sindicat lamenta que el Departament de Salut els continua "ignorant".
Els manifestants, amb bates blanques, uniforme de treball, porten cartells amb missatges com 'Metge cansat, pacient maltractat' i 'Sanitat pública i de qualitat'. Des de la capçalera de la manifestació criden "Pané, pa'ná", per referir-se a la valoració que fan de la gestió de la consellera de Salut, i fins i tot en demanen la "dimissió".
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha alertat que el conflicte "no es tancarà fins que no hi hagi una negociació directa i real amb l'administració per millorar un dels pilars bàsics de l'estat del benestar". Ha lamentat que, ara per ara, el Govern "fa com si sentís ploure" a les protestes al carrer, no només dels metges sinó també dels docents. "En el cas del col·lectiu mèdic no s'ha assegut a negociar, per molt que hi hagi consellers i conselleres que s'entestin a dir-ho, no és cert", ha manifestat.
El secretari general del sindicat convocat ha alertat que si no hi ha una negociació per aplicar millores, el sistema sanitari "acabarà col·lapsat com Rodalies". "Un dia passarà si no hi posem remei", ha insistit.
Lleonart ha recriminat al Govern no haver fet "cap gest" per mirar de solucionar el conflicte i ha assegurat que això només vol dir una cosa: "més mobilitzacions i més pressió".
Serveis mínims
El Departament d'Empresa i Treball ha decretat, com a serveis mínims per als centres i establiments de l'àmbit del Siscat, el "normal funcionament" del servei d'urgències i de les unitats especials, així com garantir tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions "urgents i de necessitat vital" i, en altres situacions, a criteri del facultatiu que atengui el malalt.
També s'haurà d'atendre l'activitat quirúrgica "inajornable" derivada de l'atenció urgent i greu, i en els centres d'assistència extrahospitalària i d'assistència primària es garantirà l'assistència urgent durant l'horari habitual de cada centre. Aquest servei es prestarà amb un 25% de la plantilla durant el primer dia i el sego dia s'ampliarà a un terç de la plantilla.
Els serveis farmacèutics es mantindran amb el personal facultatiu adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nit que estiguin establerts, i s'haurà de garantir el servei de transport sanitari per atendre totes les urgències sanitàries de qualsevol mena i requisit, per tractaments oncològics, de diàlisi i d'oxigenoteràpia. A més, s'haurà de garantir el normal funcionament del servei de coordinació d'urgències i els sistemes d'emergències mèdiques.
La resta de serveis no previstos funcionaran amb el mateix règim que en un dia festiu, exceptuant els centres on la plantilla sigui igual a la dels dies laborables, en què passarà a ser del 50%. Els serveis de donació de sang també funcionaran al 50%, el personal sanitari dels centres penitenciaris i educatius del Departament de Justícia haurà d'oferir el mateix servei que un dia festiu i caldrà atendre les comunicacions telefòniques que s'hagin d'atendre sense demora.
